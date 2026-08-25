 2026-08-25T09:27:31.124Z

Allgemeines

Dem TSV Meerbusch fehlt die nötige Abgeklärtheit

Oberliga Niederrhein: Für den TSV Meerbusch gab es gegen die Sportfreunde Baumberg eine 2:4-Niederlage.

von Christoph Baumeister · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser
Der TSV Meerbusch wartet noch auf sein erstes Erfolgserlebnis.
Der TSV Meerbusch wartet noch auf sein erstes Erfolgserlebnis. – Foto: Tom Klesper

Verlinkte Inhalte

Oberliga Niederrhein
SF Baumberg
TSV Meerbus.

Der TSV Meerbusch steht auch nach seinem zweiten Saisonspiel in der Oberliga Niederrhein noch ohne Punkte da. Trotz einer starken Vorstellung unterlagen die Blau-Gelben den Sportfreunden Baumberg mit 2:4 (1:1). Zweimal glichen sie einen Rückstand aus, ehe die Gäste in der Schlussphase den Sieg perfekt machten. „Wir hätten aufgrund unserer Leistung wenigstens einen Punkt verdient gehabt. Es ist extrem schade für die Jungs, weil sie 90 Minuten Vollgas gegeben haben“, sagte Trainer Johannes Dahms.

So., 23.08.2026, 15:00 Uhr
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus.
Sportfreunde Baumberg
Sportfreunde BaumbergSF Baumberg
2
4
Abpfiff

Die Partie nahm vor 120 Zuschauern auf dem Lanker Sportplatz gleich Fahrt auf. Die ersten beiden Gelegenheiten hatten die Gäste, doch TSV-Torwart Franz Langhoff erwies sich als sicherer Rückhalt. Die Meerbuscher rissen in der Folge mehr und mehr das Kommando an sich und gingen in der 16. Minute auch in Führung. Nach einer Balleroberung im Pressing schalteten sie schnell um. Marco De Stefano spielte den Ball auf Vedad Music, der überlegt zum 1:0 traf.

Meerbusch hat Spiel nach 1:0 im Griff

Der TSV hatte die Partie jetzt unter Kontrolle. Baumberg blieb zwar gefährlich, kam aber kaum zu zwingenden Abschlüssen. Stattdessen hatte der TSV weitere Möglichkeiten. Unter anderem scheiterte De Stefano in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit mit einem Distanzschuss an der Unterkante der Latte. „Wir hatten viel Ballbesitz und haben den Gegner teilweise minutenlang in der eigenen Hälfte eingeschnürt“, sagte Dahms. Umso ärgerlicher war der Ausgleich kurz vor der Pause. Nach einem schnell ausgeführten Freistoß wurde die TSV-Defensive überspielt, Denis Sitter traf zum 1:1 (41.).

Noch bitterer wurde es direkt nach dem Seitenwechsel. Ein Fehlpass der Meerbuscher landete beim Gegner, Robin Hömig schloss zum 2:1 für Baumberg ab (47.). Der TSV brauchte einige Minuten, um sich davon zu erholen, fand aber auch dank des frischen Schwungs der Einwechselspieler zu seinem mutigen Spiel zurück. In der 66. Minute sorgte eine Koproduktion zweier Joker für den Ausgleich. Mohamed Dbouki setzte mit einem feinen Steilpass Luca Blazevic in Szene, der mit seinem ersten Ballkontakt zum 2:2 abschloss. Danach schien das Momentum bei den Gastgebern zu liegen, die nun auf die Führung drängten.

Baumberg zeigt sich abgeklärter

Stattdessen schlugen aber die Gäste auf der Gegenseite zum dritten Mal zu. Nach einer Ecke konnte TSV-Torwart Franz Langhoff zunächst noch einen Kopfball von Enis Vila parieren, den Abpraller drückte Felix Neuhäuser aber über die Linie (81.). Der TSV gab sich nicht geschlagen und versuchte in der Schlussphase, den Ausgleich zu erzwingen. Dadurch entstanden Räume, die die Baumberger in der 89. Minute zum 4:2 nutzten. Nach einem Steckpass lief Hömig frei auf Langhoff zu und sorgte für die Entscheidung. „Unter dem Strich war Baumberg einfach cleverer und abgeklärter als wir“, erkannte Dahms an.