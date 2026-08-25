Dem TSV Meerbusch fehlt die nötige Abgeklärtheit

Der TSV Meerbusch steht auch nach seinem zweiten Saisonspiel in der Oberliga Niederrhein noch ohne Punkte da. Trotz einer starken Vorstellung unterlagen die Blau-Gelben den Sportfreunden Baumberg mit 2:4 (1:1). Zweimal glichen sie einen Rückstand aus, ehe die Gäste in der Schlussphase den Sieg perfekt machten. „Wir hätten aufgrund unserer Leistung wenigstens einen Punkt verdient gehabt. Es ist extrem schade für die Jungs, weil sie 90 Minuten Vollgas gegeben haben“, sagte Trainer Johannes Dahms.
Noch bitterer wurde es direkt nach dem Seitenwechsel. Ein Fehlpass der Meerbuscher landete beim Gegner, Robin Hömig schloss zum 2:1 für Baumberg ab (47.). Der TSV brauchte einige Minuten, um sich davon zu erholen, fand aber auch dank des frischen Schwungs der Einwechselspieler zu seinem mutigen Spiel zurück. In der 66. Minute sorgte eine Koproduktion zweier Joker für den Ausgleich. Mohamed Dbouki setzte mit einem feinen Steilpass Luca Blazevic in Szene, der mit seinem ersten Ballkontakt zum 2:2 abschloss. Danach schien das Momentum bei den Gastgebern zu liegen, die nun auf die Führung drängten.
Stattdessen schlugen aber die Gäste auf der Gegenseite zum dritten Mal zu. Nach einer Ecke konnte TSV-Torwart Franz Langhoff zunächst noch einen Kopfball von Enis Vila parieren, den Abpraller drückte Felix Neuhäuser aber über die Linie (81.). Der TSV gab sich nicht geschlagen und versuchte in der Schlussphase, den Ausgleich zu erzwingen. Dadurch entstanden Räume, die die Baumberger in der 89. Minute zum 4:2 nutzten. Nach einem Steckpass lief Hömig frei auf Langhoff zu und sorgte für die Entscheidung. „Unter dem Strich war Baumberg einfach cleverer und abgeklärter als wir“, erkannte Dahms an.