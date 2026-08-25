Dem TSV Meerbusch fehlt die nötige Abgeklärtheit

Meerbusch hat Spiel nach 1:0 im Griff

Der TSV hatte die Partie jetzt unter Kontrolle. Baumberg blieb zwar gefährlich, kam aber kaum zu zwingenden Abschlüssen. Stattdessen hatte der TSV weitere Möglichkeiten. Unter anderem scheiterte De Stefano in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit mit einem Distanzschuss an der Unterkante der Latte. „Wir hatten viel Ballbesitz und haben den Gegner teilweise minutenlang in der eigenen Hälfte eingeschnürt“, sagte Dahms. Umso ärgerlicher war der Ausgleich kurz vor der Pause. Nach einem schnell ausgeführten Freistoß wurde die TSV-Defensive überspielt, Denis Sitter traf zum 1:1 (41.).

Noch bitterer wurde es direkt nach dem Seitenwechsel. Ein Fehlpass der Meerbuscher landete beim Gegner, Robin Hömig schloss zum 2:1 für Baumberg ab (47.). Der TSV brauchte einige Minuten, um sich davon zu erholen, fand aber auch dank des frischen Schwungs der Einwechselspieler zu seinem mutigen Spiel zurück. In der 66. Minute sorgte eine Koproduktion zweier Joker für den Ausgleich. Mohamed Dbouki setzte mit einem feinen Steilpass Luca Blazevic in Szene, der mit seinem ersten Ballkontakt zum 2:2 abschloss. Danach schien das Momentum bei den Gastgebern zu liegen, die nun auf die Führung drängten.

Baumberg zeigt sich abgeklärter

Stattdessen schlugen aber die Gäste auf der Gegenseite zum dritten Mal zu. Nach einer Ecke konnte TSV-Torwart Franz Langhoff zunächst noch einen Kopfball von Enis Vila parieren, den Abpraller drückte Felix Neuhäuser aber über die Linie (81.). Der TSV gab sich nicht geschlagen und versuchte in der Schlussphase, den Ausgleich zu erzwingen. Dadurch entstanden Räume, die die Baumberger in der 89. Minute zum 4:2 nutzten. Nach einem Steckpass lief Hömig frei auf Langhoff zu und sorgte für die Entscheidung. „Unter dem Strich war Baumberg einfach cleverer und abgeklärter als wir“, erkannte Dahms an.