Dem TSV Hollenbach fehlt noch ein Dreier

Unter starken Windböen musste der TSV Hollenbach seine Spielweise anpassen - mit Erfolg. Denn am Ende stand ein 4:1-Sieg gegen den BC Rinnenthal zubuche. Beim 1:0 behauptete sich Michael Schäfer im Mittelfeld, spielte einen Doppelpass mit Patrick Högg und erzielte den Führungstreffer. In Minute 40 dann der schönste Angriff des Spiel: Leitenmayer spielte einen präzisen Diagonalpass in den Lauf von Jonas Ruisinger, der den Ball in hohem Tempo aufnahm und flach in Richtung des Elfmeterpunktes passte. Dort rauschte Högg heran und zum 2:0 vollendete.

Hollenbach bestimmte auch nach der Pause das Geschehen und erhöhte durch zwei schön herausgespielte Tore durch Meyer nach Schäfer-Rück- und Högg-Zuckerpass auf 4:0. Meyer, der seit 2017 die Fußballschuhe für den TSV schnürt und zur kommenden Saison in Inchenhofen als Spielertrainer anheuert, machte sich in seinem letzten Heimspiel somit selbst ein emotionales Abschiedsgeschenk. Rinnenthal erzielte durch einen Kopfball von Julian Büchler noch das 1:4. (losi) Lokalsport AN

Schiedsrichter: Moritz Osteried (Augsburg) - Zuschauer: 215

Tore: 1:0 Michael Schäfer (33.), 2:0 Patrick Högg (40.), 3:0 Werner Meyer (51.), 4:0 Werner Meyer (66.), 4:1 Julian Büchler (79.)