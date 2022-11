Dem TB 03 Roding glückt die Derby-Revanche Benjamin Epifani macht das Tor des Tages beim SV Neukirchen beim Hl. Blut – Nur 150 Zuschauer sind gekommen

Beide Teams mussten das Derby stark ersatzgeschwächt in Angriff nehmen. Beim SV Neukirchen b. Hl.Blut fehlten unter anderem der rotgesperrte Torjäger Marek Bobcek und Mittelfeld-Motor Marcel Steinbauer. Die Rodinger mussten kurzfristig auf Abwehrchef David Romminger, der sich im Abschlusstraining verletzte, und auf Spielmacher Sebastian Bauer verzichten.



Vor lediglich 150 Zuschauern ging die Anfangsphase klar an den SV Neukirchen, der die Kicker vom Esper in der eigenen Hälfte festnagelte, aber zu keinen zwingenden Möglichkeiten kam. Ab Mitte des ersten Durchgang fand die Götz-Elf deutlich besser ins Spiel und konnte die Partie ausgeglichen gestalten. Chancen blieben hüben wie drüben Mangelware.



Nach dem Seitenwechsel startete der SV Neukirchen wieder aktiver, geriet aber nach einer knappen Stunde in Rückstand. Nach einem katastrophalen Fehlpass im Aufbauspiel enteilte Tobias Bräu der SV-Hintermannschaft. Sein perfektes Zuspiel verwandelte Benjamin Epifani zum 0:1 (58.). Die Akteure aus dem Hohenbogenwinkel erhöhten das Risiko, und Jan Kolerus hatte die dicke Möglichkeit zum Ausgleich, scheiterte jedoch am glänzend reagierenden Rodinger Keeper Marco Epifani. Einen weiteren Hochkaräter hatte Jan Dvorak, der aus kurzer Distanz einen hohen Ball aber statt mit dem Kopf mit dem Fuß verwandeln wollte, was allerdings misslang. Auf der Gegenseite hätte Benjamin Epifani alles klar machen können, ließ aber den Hochkaräter liegen, so dass es bis zum Schluss spannend blieb. Am Endergebnis änderte sich allerdings nichts mehr.



Franz Koller (Trainer SV Neukirchen beim Heiligen Blut): „Wir haben sehr gut begonnen, konnten das aber nicht ausnutzen. Die Roding er sind dann besser ins Spiel gekommen, und es war über weite Strecken ein reiner Abnutzungskampf. Das letztlich entscheidende Tor war ein Geschenk von uns, und dann konnten wir dem Spiel keine Wende mehr geben, obwohl wir dann sehr gute Chancen zum Ausgleich hatten. Ein Unentschieden wäre unterm Strich auch das leistungsgerechte Resultat gewesen.



Stefan Wiederer (Sportlicher Leiter TB 03 Roding): „Wir hatten in der Anfangsphase Probleme, sind dann aber immer besser reingekommen ins Spiel und sind vor allem defensiv sehr stabil gestanden. Unser gute Defensivarbeit war letztlich auch der Schlüssel zum Erfolg, der sicherlich nicht komplett unverdient war.“



Die Rodinger gehen mit der Heimbegegnung gegen den FC Amberg in die Winterpause. Die Rosenkränzler müssen zur SpVgg Osterhofen.