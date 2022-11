Dem Tabellenführer Paroli geboten

SG Wyhl/Endingen III – SC Kiechlinsbergen II 2:4 (1:2)



Tore: 0:1 Kern (6.), 0:2 Kern (34.), 1:2 Schmidt (39.), 1:3 Schönhals (72.), 2:3 Berisic (78.), 2:4 van Jindelt (90.)

Am vergangenen Wochenende war der SC Kiechlinsbergen zu Gast im Wyhler Fehrenwert. Das Derby war weitestgehend ausgeglichen und wurde nur durch die bessere Effizienz entschieden. Die SG verlangte dem Tabellenführer alles ab, wurde aber leider nicht belohnt.

Die Gäste gingen früh in Front. Nach einem Freistoß, stand Kern frei am langen Pfosten und drückte den Ball über die Linie. Danach war es ein offenes Spiel, ohne die ganz großen Torraumszenen. Der SC Kiechlinsbergen hatte zwar die etwas bessere Spielanlage, dennoch war die SG Wyhl/Endingen gut im Spiel. Doch die Tore schossen, vorerst, nur die Gäste. Diesmal war es ein Eckball und wieder konnte sich Kern am zweiten Pfosten durchsetzen - diesmal mit dem Kopf, 0:2 (34.).

Die Hausherren steckten nicht auf und probierten den Anschluss herzustellen. Dies sollte in der 39.Spielminute auch gelingen. Nach einem langen Ball, verschätzte sich die SCK Defensive samt Torwart. Nutznießer war Philipp Schmidt, der die Situation schnell erkannte und den Ball ins Gehäuse bugsierte.

Auch im zweiten Spielabschnitt agierte die SG weitestgehend auf Augenhöhe. Das Spiel war intensiv, aber fair. Einmal konnte die SG auf der Linie klären und auf der anderen Seite hatte „Berge“ Glück, als Daniel Meyers Freistoß knapp über die Latte zischte. In der 73.Spielminute stellten die Gäste den alten zwei-Tore-Vorsprung wieder her. Nach einem langen Ball konnte ein SCK-Angreifer unseren Keeper überlupfen. Der Ball ging an den Innenpfosten und in die Maschen.