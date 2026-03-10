Dem Tabellenführer lange Paroli geboten...

Am vergangenen Sonntag war endlich der Rückrundenauftakt. Nach schleppender Vorbereitung empfing die SG Wyhl/Endingen/Sasbach II den Ligaprimus vom SV Au-Wittnau II. Gespielt wurde im Sasbacher Waldstadion. Die SG zeigte eine tolle Moral und verlangte den Gästen einiges ab. Doch am Ende entschied die bessere Effizienz dieses Aufeinandertreffen zu Gunsten der Gäste.

In der ersten halben Stunde hatten beide Teams Abschlüsse, welche teils nicht konsequent zu Ende gespielt wurden bzw. der Schuss zu ungenau war. Doch dann gingen die Hexentäler in Front. Nach einem präzisen, langen Ball, war die Abwehr samt Torhüter sich uneins. Der Stürmer nutzte dies und überlupfte den SG-Keeper – 0:1 (31.). Danach hatte Simon Rohrer den Ausgleich auf dem Fuß. Doch sein Schuss von der 16er-Linie flog knapp über die Latte.

Kurz nach Wiederanpfiff fiel der umjubelte Ausgleich – 1:1 (50.). Nach einem Ballgewinn in der eigenen Hälfte, wurde der Ball zügig an den Strafraum der Gäste transportiert. Nach einem Querpass von Sven-Uwe Günther, stand Kapitän Lukas Kaufel 14 Meter vor des Gegners Gehäuse blank. Er schoss direkt flach aufs lange Eck. Der Ball wäre hineingegangen, doch ein Abwehrspieler fälschte ihn, unhaltbar, ins andere Eck ab. Am Ende egal – drin ist drin! Danach wurden die Gäste immer gefährlicher und rissen die Partie immer mehr an sich. Sie generierten mehr Ballbesitz und bauten Druck auf. Bei den Kaiserstühlern wurde die Kraft zusehends weniger. Dennoch wehrte man sich und versuchte übers Konterspiel nach vorne zu kommen. Dies gelang aber nur noch punktuell. Nach einer hohen Flanke fiel der Ball „aus der Sonne“. Der SG-Abwehrspieler verschätzte sich und der SV-Angreifer nutzte dies volley – 1:2 (73.). Danach warf man alles nach vorne und hatte durch Christian Kleusch die große Ausgleichschance. Doch sein aus zentraler Position abgefeuerter Schuss wurde zu unsauber getroffen und flog über das Gehäuse. In der Nachspielzeit machte der SV Au-Wittnau den Deckel drauf. Ein strammer Schuss aus 16 Metern schlug unhaltbar im Eck ein – 1:3 (90.+3).

Fazit

Nach Schlusspfiff ging man als Verlierer vom Platz. Dennoch bot man dem Tabellenführer über die gesamte Spieldauer Paroli. Dieser wurde Mitte der zweiten Halbzeit sichtlich nervös. Letzter gegen Erster – das hatten sie sich sicher leichter vorgestellt. Ein Punkt wäre nicht unverdient gewesen, doch dazu hätte man die sich bietenden Möglichkeiten besser nutzen müssen. Unterm Strich geht der Auswärtssieg dann dennoch in Ordnung. Wie gesagt, die bessere Effizienz war schlussendlich der entscheidende Faktor.

Die Vorbereitung war holprig und die Trainingsbeteiligung hätte auch besser sein können. Dennoch kann man auf der gezeigten Leistung aufbauen. Ziel muss es sein, die rote Laterne am Ende der Saison einer anderen Mannschaft zu überlassen.

Am kommenden Sonntag,15.03. ist die SG Wyhl/Endingen/Sasbach II zu Gast beim FC Denzlingen III. Anpfiff ist um12:30 Uhr.

Spielbericht: Stefan Seiter (SV Endingen)