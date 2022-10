Dem SV Rödinghausen winkt wieder die Tabellenspitze Am Samstag erwartet die Mannschaft von Trainer Carsten Rump den früheren Bundesligisten SG Wattenscheid 09. Es gibt weiterhin personelle Probleme.

Hannes Bongartz, Uwe Neuhaus, Thorsten Fink, Souleyman Sane, Uwe Tschiskale, Marek Lesniak, Michael Preetz oder Marius Ebbers – all das sind Profi-Fußballer, die dereinst für die die SG Wattenscheid 09 in der 1. oder 2. Bundesliga spielten. Die glorreichen Zeiten des Teams aus dem Lohrheide-Stadion sind allerdings längst Vergangenheit. Wenn die Mannschaft am Samstag ab 14 Uhr beim SV Rödinghausen gastiert, dann tut sie das als Klassenneuling in der Regionalliga West – und als Tabellenletzter.

Mattis Rohlfing bleibt weiterhin im Kader der 1. Mannschaft



Personell gibt es am Wiehen keine Besserung. Leon Tigges, Julian Wolff, Janis Büscher, Niklas Wiemann, Mirco Schuster und Jan Bach fallen weiterhin aus, wobei immerhin Letztgenannter am kommenden Montag wieder komplett ins Mannschaftstraining einsteigen soll. Für den verletzten Niklas Wiemann übernahm jüngst beim 1:1 des SVR in Ahlen Nachwuchsspieler Mattis Rohlfing die Rolle eines „Sechsers“, er soll auch weiterhin im Kader der 1. Mannschaft bleiben. „Er hat in Ahlen seine Sache wirklich gut gemacht, aber wir haben da auch andere Möglichkeiten“, will der Cheftrainer zur Aufstellung nicht zu viel verraten. Sicher ist aber, dass Innenverteidiger Wolff wie in Ahlen von Ibrahim Kaba vertreten wird. „Jetzt kann sich jeder zeigen. Eigentlich ist es gut, dass die anderen Spieler jetzt auch unter Wettkampf-Bedingungen ran dürfen“, sieht Rump sogar noch Positives in der Verletztenmisere des Tabellenzweiten.



Der übrigens würde im Falle eines Sieges wieder – wie auch nach dem Spiel in Ahlen – für einen Tag die Tabellenführung übernehmen, denn der jetzige Spitzenreiter Preußen Münster spielt erst am Sonntag. Und die die Tabelle mit nur einem Punkt Vorsprung anführenden Preußen haben eine enorm schwere Aufgabe vor sich: Sie werden vom Tabellenvierten RW Oberhausen erwartet, der mit einem Sieg im Spitzenspiel selbst den Kontakt nach ganz oben hin wahren könnte.