Dem SV Pullach geht langsam die Puste aus

Der SV Pullach kämpft mit Motivationsproblemen am Saisonende. Trainer Fabian Beigl hofft auf Revanche gegen Bad Heilbrunn.

Die Luft geht dem SV Pullach so langsam etwas aus. Es ist ja auch kein Wunder: Aufgrund der Relegation, an deren Ende letztlich der Abstieg und ein Umbruch standen, haben die Raben im Grunde zwei kraftraubende Jahre ohne echte Sommerpause hinter sich. Und in der Bezirksliga Süd geht es für den Tabellenachten um nichts mehr, was eigentlich ein Glücksfall ist, denn in der Vorrunde kam man der Abstiegszone unangenehm nahe. Trotzdem muss Trainer Fabian Beigl vor dem Heimspiel gegen den SV Bad Heilbrunn am Samstag (14 Uhr) zugeben: „Es ist nicht ganz einfach, in den letzten Spielen auf hundert Prozent zu kommen. In Penzberg haben fünf bis zehn Prozent gefehlt.“

Besagte Partie beim 1. FC Penzberg verlor der SVP mit 0:4. Beigl hofft, dass das sein Team motiviert, ebenso wie der Gedanke ans Hinspiel gegen Heilbrunn, als man sich mit 0:3 beugen musste „Das war unser schlechtestes Spiel, ein moralischer Tiefpunkt“, erinnert sich Beigl. „Aber es war vielleicht auch ein Wendepunkt, denn danach haben wir ein paar Dinge klar angesprochen. Das hat uns zurück in die Erfolgsspur gebracht, mehr Stabilität gegeben.“

Die Pullacher bewegten sich fortan von der Abstiegszone weg. In der Rückrundentabelle sind sie derzeit sogar Vierter. „Wenn wir da unter den Top-5 landen, könnten wir etwas Positives in die neue Saison mitnehmen“, setzt Beigl eine entsprechende Zielmarke. Er hofft, dass sein Team gegen Heilbrunn wieder an die besseren Auftritte der zweiten Saisonhälfte anschließt. „Vor allem müssen wir konsequenter vor dem Tor sein. Entsprechend haben wir auch trainiert, weil wir in Penzberg doch einige aussichtsreiche Kontermöglichkeiten nicht gut ausgespielt haben.“

Bad Heilbrunn ist noch nicht endgültig gerettet, bei einem Sieg wären die Gäste aber auch theoretisch durch. „Ich glaube aber nicht, dass sie auf Teufel komm raus auf Sieg spielen, weil ihnen ein Punkt wahrscheinlich auch schon reicht“, sagt Beigl, der auf den Kader der Vorwoche bauen kann. Allerdings sind einige SVP-Youngster im Abiturstress und mussten im Training etwas kürzer treten. (um)