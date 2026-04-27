Dem SV Hösel reichen selbst vier Tore nicht zum Sieg

Hösel verliert trotz vier erzielten Treffern – Foto: IMAGO/ Funke Foto Services

In der ersten halben Stunde boten die Höseler nichts. Hinten wackelten sie ständig und eigene Angriffe gab es nicht. Es war ungewohnt warm. Ob es daran lag? 0:3 hieß es nach 28 Minuten, es drohte die größte Saison-Blamage.

Defensiv zu anfällig

Aber dann schloss Sebastian Höfig einen mächtigen Sprint über die linke Seite erfolgreich ab und traf zum 1:3. Das war ein lauter Weckruf an seine Kumpels. Und plötzlich lagen diese 4:3 vorne (74. Minute). Da kam ihnen allerdings auch die Gelb-Rote Karte gegen einen Grevenbroicher entgegen (67.). Und als Niklas Oldörp mit geschickter Theatralik einen Elfmeter herausholte, wurde der SVH immer stärker. Nick Hartmann schoss den Strafstoß knallhart zum 2:3 ein. Dann wie erwähnt die 4:3-Führung durch Höfig, dem ein gutes Spiel an der linken Seite gelang. Niklas Oldörp spielte ihn frei.

Aber in der Schlussphase verteidigten die Gastgeber wieder so anfängerhaft wie in der Startphase. Der gute Schlussmann Ole Brandt hielt seine Mannschaft noch lange im Spiel, aber in dieser Endphase nahm Grevenbroich die Punkte mit. Hösels Sportlicher Leiter Mark Rueber sagte: „Schade, dass selbst vier Tore nicht zum Sieg reichten.“ Am Sonntag geht es nach Dormagen.