Dem SV Budberg droht wieder der Abstieg Nachdem das Team im Sommer aus der Regionalliga der Frauen abgestiegen ist, steckt es nun auch in der Niederrheinliga tief im Abstiegskampf. Gründe hierfür sind vor allem der dünne Kader und die Abschlussschwäche.

Nein, so schwierig hatte sich Sascha Lubinski seine neue Aufgabe nicht vorgestellt. Als er dem SV Budberg die Zusage gegeben hatte, künftig das Frauenteam zu trainieren, da war er noch davon ausgegangen, dass die Mannschaft als Absteiger aus der Regionalliga eine gute Rolle in der Niederrheinliga würde spielen können.

Die Folge war, dass der ausgedünnte Kader mit Akteurinnen der zweiten Mannschaft aufgefüllt werden musste. Ein Qualitätsverlust war da ganz natürlich und hinzu kam, dass auch die Kaderstärke mit gerade einmal 16 Spielerinnen nicht gerade üppig ausfiel. Daraus ergab sich fast zwangsläufig, dass Sascha Lubinski Woche für Woche improvisieren musste, weil immer mal wieder Spielerinnen aus den unterschiedlichsten Gründen ausfielen. Und so war es dann schon fast keine Überraschung mehr, dass es für den SV Budberg auch in dieser Saison lediglich um den Klassenerhalt geht.

Seine Schützlinge erzielen zu wenig Tore. Zwölf Treffer aus 15 Spielen sind eine zu magere Ausbeute. „Die Schwäche vor dem gegnerischen Tor ist unser größtes Manko. Wir waren oft gleichwertig, aber haben die Tore nicht gemacht. Vier verschossene Elfmeter in Serie sind ein gutes Beispiel hierfür“, sagt Sascha Lubinski.

Was er seinem Team nicht vorwerfen kann, ist die Moral. Trotzdem es in der vergangenen und nun auch in der laufenden Saison reihenweise Niederlagen hagelte, sind das Engagement und die Stimmung innerhalb der Mannschaft nach wie vor gut. „Da wären andere Teams womöglich auseinandergebrochen. Bei uns istdas nicht der Fall“, sagt der Budberger Coach. Im Training und auch in den Spielen holt der SV Budberg das Letzte aus sich heraus, um die Wende doch noch zu schaffen.

Mit neuem Personal wird Sascha Lubinski die zweite Saisonhälfte nicht in Angriff nehmen können. „Wir haben einfach nicht den Namen. Wir haben zwar alles versucht, aber wir werden mit dem klar kommen müssen, was wir derzeit haben“, sagt der Trainer. Soll heißen, dass Alternativen lediglich aus den eigenen Reihen kommen. Melissa Schopohl und Sandra Scherer aus dem zweiten Team gehören ab sofort fest zum Aufgebot des Niederrheinligisten. Und aus dem eigenen Nachwuchs helfen Charlotte Smeets, Lara Schieberle und Torhüterin Marline Jankowski regelmäßig aus. „Auch weil wir im Jugendbereich so gut aufgestellt sind, wäre es wichtig, dass wir die Klasse halten“, sagt Sascha Lubinski.