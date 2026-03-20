Dem Sportclub winkt die Tabellenführung

Ingmar Hell (links) und der SC Regensburg sind in Ponholz haushoher Favorit. – Foto: Nicole Seidl

Drei Nachholpartien läuten an diesem Sonntag das Fußballjahr 2026 in der Kreisliga 1 ein. Schon ein Unentschieden würde dem Sportclub reichen, um wieder die Tabellenführung zu übernehmen. Auswärts beim abgeschlagenen Letzten ATSV Pirkensee-Ponholz sind die Regensburger turmhoher Favorit. Parallel genießen der FC Laub (gegen Oberhinkofen) und die SpVgg Ziegetsdorf (gegen Mintraching) Heimrecht.

So., 22.03.2026, 14:15 Uhr SpVgg Ziegetsdorf Ziegetsdorf FC Mintraching Mintraching 14:15 PUSH



Hinspiel: 5:1. Die SpVgg Ziegetsdorf (7., 24) lädt am Sonntag zum Nachholspiel des 17. Spieltages gegen den abgestiegsbedrohten FC Mintraching (13., 13) ein. Im Hinspiel sicherte sich die SpVgg klar den Dreier mit einem 5:1-Sieg. Vorm Gang Winterpause sicherten sich die Regensburger ebenfalls knapp die Punkte gegen den TSV Wörth und steht mit elf Punkten mehr als der FCM im Mittelfeld der Tabelle. Die Gäste finden sich im Tabellenkeller wieder, können aber mit einem Dreier Boden aufs rettende Ufer gutmachen.





So., 22.03.2026, 14:15 Uhr FC Laub FC Laub FC Oberhinkofen FC Oberhinkofen 14:15 PUSH



Hinspiel 2:8. Beim FC Laub (10., 20) findet sich zum Nachholmatch der Tabellenvierte FC Oberhinkofen (38) ein. Im Hinspiel konnte sich der FCO überdeutlich die Maximalausbeute sichern, lag in der ersten Hälfte bereits mit 4:1 vorne und verdoppelte diesen Spielstand. Mit vier Siegen in Folge ging die Farahmand-Truppe in die Winterpause und möchte daran anknüpfen. Derweil hatte sich der FC Laub mit einer 0:5-Klatsche beim SV Obertraubling in die Pause verabschiedet.







Hinspiel: 0:3. In der Hinrunde konnte sich der ATSV Pirkensee-Ponholz (14., 7) gegen den SC Regensburg (2., 43) nicht durchsetzen. Und auch diesmal steckt der Tabellen-Nachzügler ganz klar in der Außenseiterrolle. Während sich der Sportclub vor der Winterpause noch einen knappen Dreier gegen den SV Donaustauf einholen konnte, sicherte sich der ATSV beim TSV Wörth zumindest einen Punkt. Dennoch taumelt PiPo dem direkten Abstieg entgegen. Coach Thomas Karl hat mit dem SC ganze 36 Punkte mehr zu Buche stehen. Schon bei einem Unentschieden würden die Domstädter die Tabellenführung vom punktgleichen SV Obertraubling übernehmen. Wobei natürlich ein Auswärtssieg das Ziel ist.