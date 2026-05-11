Dem Sportclub fehlt noch ein Schritt zum Titel

Der SC D.L.P. marschiert weiter Richtung Meisterschaft, aber weil die Oettinger ihnen noch immer auf den Fersen sind, wurde es diesen Sonntag noch nicht offiziell. In Schwarz Pascal Heinze (SC D.L.P.), gegen Florian Mayer (SG Jura Kickers). – Foto: Silvia Izsó

Der Sportclub D.L.P. bleibt in der Kreisklasse Nord 1 das Maß der Dinge. Der Tabellenführer gewann am 23. Spieltag mit 2:1 bei den Jura Kickers und kann bei acht Punkten Vorsprung nächste Woche auf eigener Anlage die Meisterschaft perfekt machen. Die aussichtsreichsten Anwärter auf Platz zwei sind der TSV Oettingen, der in Laub mit 2:1 siegte, und die SpVgg Deiningen, die das Verfolgerduell in Wallerstein mit 2:0 für sich entschied. In den hinteren Tabellenregionen konnten zwar alle gefährdeten Teams punkten, doch nach dem 2:2 gegen Ederheim ist der Abstieg des SV Megesheim in die A-Klasse nunmehr besiegelt.

Nach ausgeglichenem Start nutzte Jan Sandmeier eine Unsicherheit des Torwarts zum frühen 0:1 (9.). In der Folge entwickelte sich ein Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. Nach einer halben Stunde erhöhten die Gäste den Druck und kamen durch Eran Saliu zu guten Möglichkeiten, doch Heim-Keeper Tim Lechner parierte mehrmals stark. Auf der Gegenseite vergab Benedikt Seefried die Gelegenheit zum Ausgleich. Saliu schloss einen schönen Spielzug zum 0:2 ab, allerdings aus abseitsverdächtiger Position (43.). Nach der Halbzeit fand Laub besser ins Spiel. Max Zwerger vergab freistehend, bevor Eric Michel nach schöner Vorarbeit von Seefried auf 1:2 verkürzte (49.). Die Heimelf drängte nun auf den Ausgleich, konnte ihre Chancen aber nicht nutzen. Oettingen vergab in der Schlussphase einen höheren Sieg, als Max Holzmeier einen Strafstoß nicht verwerten konnte (87.). So blieb es beim unter dem Strich glücklichen Gästesieg. Zuschauer: 100. (aku)

In der ersten Halbzeit verlief das von vielen Zweikämpfen geprägte Spiel hauptsächlich im Mittelfeld, sodass es keine nennenswerten Torraumszenen gab. Auch nach dem Wechsel waren lediglich einige Fouls, je eine Zeitstrafe auf beiden Seiten und mehrere Gelbe Karten zu verzeichnen. Erst die letzten fünf Spielminuten brachten die gefährlichsten zwei Szenen des Matches: Nach einem Querpass von Daniel Mainka ließ sich FSV-Akteur Daniel Gabler zu viel Zeit beim Abschluss, sodass ein Verteidiger die Szene klären konnte. Auf der Gegenseite entschärfte Heim-Tormann Raphael Michel einen Schuss aus vier Metern bravourös, sodass es beim torlosen Remis blieb. Zuschauer: 140. (aku)

Nach einer taktisch geprägten Anfangsphase nutzten die Gäste einen Fehler in der Abwehr eiskalt aus, Maximilian Beck umkurvte Heim-Keeper Andreas Schuster und netzte zum 0:1 ein (18.). Nur zwei Minuten später hätte der Tabellenführer die Führung ausbauen können, aber ein 20-Meter-Schuss landete am Pfosten. Die Hausherren kamen besser aus der Kabine. Zunächst wurde der Schuss von Simon Kauffeldt noch abgeblockt, den Nachschuss von Maximilian Schuster konnte Torhüter Steffen Wurm mit einem starken Reflex zur Ecke abwehren (49.). Die anschließende Ecke hätten sich die Gäste beinahe ins eigene Tor befördert. Nur drei Minuten später das 0:2 durch Ben Sobek, wieder nach einem Abwehrfehler. Danach war es, bis auf eine Chance für den Sportclub (67.), in beiden Strafräumen ruhiger. Das 1:2 in der Nachspielzeit durch Florian Mayer war nur noch Ergebniskosmetik. Zuschauer: 220. (bb)

In der ausgeglichenen Partei brachte Mourtada Ibrahims Fernschuss erstmals Gefahr für das Gästetor (9.). In Führung ging jedoch Ederheim, als Rudolf Lehmann einen Foulelfmeter verwandelte (11.). Den Platzherren blieb ein Strafstoß versagt (17.), gegenüber scheiterte Lars Möhnle freistehend an Torhüter Sabahudin Cama. Eine gefährliche Szene nutzte Ibrahim zum 1:1 (38.). Kasano Kajolo köpfte knapp am Gästetor vorbei (55.), auf der Gegenseite parierte Cama gleich zweimal stark gegen Noah Lang und Möhnle. Michael Brenner schloss einen Angriff per Flachschuss zum 1:2 ab (60.), doch Simfukwe Wiscoty Beny traf aus 14 Metern zum 2:2 unter die Latte (66.). In der restlichen Spielzeit gab es auf beiden Seiten keine zwingenden Chancen mehr, so blieb es beim gerechten Remis. Zuschauer: 70. (aku)

In der ersten Hälfte gestaltete sich ein sehr ausgeglichenes Spiel mit guten Chancen auf beiden Seiten. So hatte Max Dinkelmeier das 1:0 auf dem Fuß, scheiterte aber an Gäste-Keeper Tim Kellner (37.). Direkt nach Wiederbeginn hätte die Heimelf nach einem schönen Spielzug fast den Führungstreffer erzielt. Dieser gelang dann den Gästen, als Thomas Wittke mit einer starken Einzelaktion den Ball aus kurzer Distanz ins Eck einschob (59.). Nur zwei Minuten später erhöhte Wittke auf 0:2, indem er eine Flanke souverän verwandelte. Eddie Fischer verkürzte durch einen schönen Distanzschuss zum 1:2 (80.). Schließlich gelang Dario Morena mit einem direkten Freistoß noch der verdiente Ausgleichstreffer (84.). Aufgrund der Spielanteile und Chancen am Ende ein gerechtes Unentschieden. Zuschauer : 80. (sg)

Die Gäste sorgten gleich zu Beginn für Gefahr, als Tim Betzlers Kopfball knapp am Tor vorbeiging und Marvin Löflad den Ball nach einem missglückten Abwehrversuch über das Gehäuse setzte. Wieder war Deiningen gefährlich, als SCW-Tormann Marc Gonschorowski klären konnte und Johannes Hoffmann Löflads Nachschuss vor der Linie rettete (27.). Nach einer halben Stunde schloss Michael Jais einen Alleingang zum verdienten 0:1 ab. Einen weiteren Schuss von Löflad entschärfte Gonschorowski stark. Die zweite Halbzeit begann mit einer präzisen Flanke von Leon Dammer auf Stefan Neuwirt, der zum 0:2 einschob (52.). Gonschorowski verhinderte bei der letzten Aktion des Spiels gegen Robin Welchner eine höhere Niederlage (85.). Zuschauer : 70. (aku)