„Dem Selbstvertrauen tut das natürlich gut“: Münsing siegt gegen Pullach

Zunächst hatte es noch nicht danach ausgesehen. Pullach dominierte die ersten zehn Minuten und kam bereits in der dritten Minute zum Führungstreffer. „Da waren wir ein bisschen gehemmt“, sagt Grelics, führte dies in Teilen auch auf mangelndes Selbstvertrauen gegenüber dem höherklassigen Gegner zurück.

Ein deutlicher 4:1-Sieg gegen einen Bezirksligisten, der vor dem Saisonauftakt steht, gelang den Münsinger Fußballern beim SV Pullach. Entsprechend zufrieden zeigte sich Coach Martin Grelics nach dem Spiel: „Eine sehr sehr gute Teamleistung. Insgesamt geht der Sieg in Ordnung, auch in der Höhe.“

Nachdem sich das gelegt hatte und der SVM nun viel mutiger und konsequenter in die Zweikämpfe kam, bekamen die Gäste Zugriff auf die Partie. Drei Mal führten Balleroberungen tief in der gegnerischen Hälfte zu einem Gegenstoß, der in einem Torerfolg mündete. Zunächst eroberte Neuzugang Mile Blazevic das Spielgerät im Strafraum und verwandelte selbst zum Ausgleich (12.). Hans Zachenbacher drehte die Partie dann, nachdem Stefan Mannweiler den Ball erobert hatte und auf seinen Teamkollegen ablegte (32.). Blazevic stellte noch vor der Pause auf 3:1, weil er erneut in vorderster Linie an den Ball kam (44.). „Haben wir auch trainiert“, freute sich der Trainer über die erfolgreiche Umsetzung. Auch defensiv ließ seine Mannschaft wenig zu, mehr als ein Lattentreffer wollte den Gastgebern nicht gelingen. Den Schlusspunkt setzte Lukas Hauptmann, nach einem Einwurf wurde er von seinem Bruder Julian in Szene gesetzt (66.).