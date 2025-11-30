Dem Schiedsrichter zu intensiv die Hand geschüttelt: Gelb-Rot nach Schlusspfiff

Eine von der Taktik geprägte erste Hälfte mit wenigen Torszenen, Chancen auf beiden Seiten nach der Pause, ein später, äußerst umstrittener Elfmeter und eine kuriose Gelb-Rote Karte nach Schlusspfiff – so lautet die Kurzfassung der 0:1-Heimniederlage des FC Wegberg-Beeck gegen Frechen 20 in der Fußball-Mittelrheinliga.

Die Gäste setzten auf frühes Pressing. Bei Beecker Abschlägen etwa lauerten gleich vier Akteure um den Strafraum darauf, die Empfänger der meist kurzen Pässe von FC-Keeper Yannik Hasenbein zu attackieren. Die Hausherren hatten Mühe, ins Spiel zu kommen. 25 Minuten dauerte es, ehe Beeck erstmals aufs gegnerische Tor schoss. Der Abschluss von Marc Kleefisch war kaum der Rede wert, Frechens Keeper Oskar Hill hatte keine Mühe. Immerhin folgten weitere Möglichkeiten. Kleefisch setzte einen Drehschuss aus rund zwölf Metern knapp neben den Pfosten (31.). Vier Minuten später rannte der Torjäger nach einem langen Ball von halblinks in den Strafraum und bediente den noch besser postierten Timo Braun – Hill war allerdings schnell im bedrohten Eck. Torlos ging es in die Pause.

Beeck hatte bis dato nicht brilliert, aber defensiv auch nichts zugelassen. Das änderte sich nun. Koray Kacinoglu gab Frechens ersten Torschuss ab, Hasenbein hielt im Nachfassen. Keine zehn Minuten nach dem Wechsel bediente sich Beecks Coach Albert Deuker erstmals seiner gut bestückten Bank, die am Sonntagnachmittag mit Marc Brasnic, David Arize oder Kai Bösing mit reichlich Qualität gespickt war. „Es war schon die Idee, zunächst kompakt zu stehen und dann offensiv nachzuwechseln“, sagte Deuker. Bösing ersetzte Peer Winkens.

Aber Frechen blieb gefährlich: Tim Dilley zog nach innen und feuerte aufs kurze Eck, Hasenbein rettete zur Ecke (57.). Das Spiel legte die Fesseln ab. Nach Flanke von Braun köpfte Kleefisch aus kurzer Distanz aufs kurze Eck, wurde aber geblockt. Das Geschehen spielte sich mehr und mehr in Frechens Hälfte ab. Aber Ecken, Flanken und Torschüsse, ob von Kleefisch, Braun oder Bösing, waren zu ungenau. „Ich fand uns extrem aktiv in der zweiten Hälfte“, lobte Deuker, nur der Ertrag fehlte.

Es ging in die hektische Schlussphase: In Minute 85 wurde der Ball im Beecker Strafraum zunächst zweimal geblockt, dann ging Ikuto Tokumoto theatralisch zu Boden, der Schiedsrichter zeigte auf den Elfmeterpunkt. „Ich habe einen Abdruck von seinen Stollen“, gab der mutmaßliche „Übeltäter“ Merlin Schlosser hinterher zu Protokoll. „Das muss man nicht pfeifen, ich kann den Ärger der Beecker verstehen“, sagte Gäste-Trainer Okan Özbay. Patrick Friesdorf war‘s egal, der Frechener Torjäger verwandelte eiskalt (87.).

Nachdem Frechens Hassan Ali mit Gelb-Rot vom Platz musste (90.+2), brachten die Gäste den knappen Sie über die Zeit. Nach Schlusspfiff wurde es kurios: Niklas Koppitz, nach dem Elfmeterpfiff wegen Meckerns bereits verwarnt, gab dem Schiedsrichter die Hand – und sah Gelb-Rot. Er habe dem Spielleiter wohl zu tief in die Augen geschaut oder die Hand zu lange geschüttelt, mutmaßte der Sünder. „Das war ein ganz harter Sonntag für uns. Wir verlieren durch einen fragwürdigen Elfmeter und auch noch Niklas Koppitz“, ärgerte sich Deuker.

Wegberg-Beeck: Hasenbein - Schlosser, Hühne, Daniels (90. Arize) - Fensky, Koppitz, Hoffmanns, Bini (87. Brasnic) - T. Braun (81. Zingel), Winkens (54. Bösing), Kleefisch

