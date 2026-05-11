Dem SC St. Tönis geht im Liga-Endspurt die Puste aus

Mit Tyler Nkamanyi und Julio Torrens schickte Kastrati zur zweiten Halbzeit zwei frische Kräfte ins Spiel, die für etwas mehr Belebung sorgten. Doch der Weg zum Tor blieb dem SC nach wie vor verwehrt, weil gegen die gut organisierten Sportfreunde auch die Zielstrebigkeit fehlte. Ein Distanzschuss von Torrens blieb daher lange der einzig nennenswerte Abschluss (60.). Fast im Gegenzug hätten die Gäste das Spiel für sich entscheiden können, als Bilal Sezer auf und davon war, seinen Lupfer über Sell aber neben das Tor setzte (61.). In den letzten zehn Minuten setzten die Blau-Gelben noch einmal zu einer Schlussoffensive an und erarbeitete sich noch einige Ecken, kamen aber bis zum Abpfiff zu keiner klaren Gelegenheit mehr.
Kastrati sprach hinterher von einem müden Sommerkick: „Ich glaube, es war mehr drin. Aber über 90 Minuten gesehen war das ein gerechtes Unentschieden. Ich hatte das Gefühl, das wir kein Tempo in unseren Aktionen hatten. Vielleicht ist die Luft etwas raus. Gut war, dass wir wieder dem einen oder anderen Spieler mehr Spielzeit geben konnten. Am Ende bin ich aber nicht ganz unzufrieden.“