Dem SC St. Tönis geht im Liga-Endspurt die Puste aus

Nullnummer in St. Tönis – Foto: Jens Terhardt

Steckt das nahende Finale im Niederrhein-Pokal doch zu sehr in den Köpfen? Diesen Eindruck kann man vom SC St. Tönis derzeit haben. Denn nach der enttäuschenden Niederlage beim Abstiegskandidaten DJK Union Frintrop kam die drittstärkste Offensive der Liga im Heimspiel gegen die Sportfreunde Baumberg nicht über ein torloses Unentschieden hinaus.

Platz drei, das interne Ziel, geriet dabei weiter außer Reichweite und dürfte bei fünf Punkten Rückstand in den letzten drei Begegnungen nicht mehr zu erreichen sein. Vielmehr droht durch die heranrückende SpVg. Schonnebeck sogar der Verlust der vierten Tabellenplatzes. Für die Gäste war die Punkteteilung dagegen kein Befreiungsschlag, aber immerhin ein Punkt, der im sich zuspitzenden Abstiegskampf noch einmal wichtig sein kann.

Müder Sommerkick im Jahnstadion

SC-Trainer Bekim Kastrati änderte mit der Nominierung von Jannis Nikolaou, Maksym Lufarenko, Niklas Withofs, Luca Esposito und Gianluca Rizzo seine Startelf gleich auf fünf Positionen. Im Tor stand Simon Sell für Tim Schrick. Doch so richtig wollte die neue Formation bis auf eine frühe Großchance für Lufarenko nicht ins Rollen kommen. Dem SC war zwar ein Bemühen, das Spiel zu machen, nicht abzusprechen. Aber es blieb mangels Ideen vielfach nur bei guten Ansätzen, sodass sich eine ereignislose Partie entwickelte. Dass die Gäste angesichts der Tabellenlage eher zurückhaltend agierten, kam dazu. Sie gingen kein Risiko ein, ließen den Ball in ihren Reihen ordentlich laufen und warteten darauf, sich ergebende Chancen nutzen zu können.