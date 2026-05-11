 2026-05-06T12:44:31.715Z

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Dem SC St. Tönis geht im Liga-Endspurt die Puste aus

Oberliga Niederrhein: Nach der enttäuschenden Niederlage in Frintrop hat der SC St. Tönis auch am Sonntag im Heimspiel gegen den Abstiegskandidaten aus Monheim nicht überzeugen können. Das interne Ziel, der dritte Tabellenplatz, ist nun wohl unerreichbar. Derweil hilft der Punkt auch den Gästen nur begrenzt.

von RP / Uwe Worringer · Heute, 11:30 Uhr · 0 Leser
Nullnummer in St. Tönis
Nullnummer in St. Tönis – Foto: Jens Terhardt

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Bekim Kastrati
Bekim Kastrati

Steckt das nahende Finale im Niederrhein-Pokal doch zu sehr in den Köpfen? Diesen Eindruck kann man vom SC St. Tönis derzeit haben. Denn nach der enttäuschenden Niederlage beim Abstiegskandidaten DJK Union Frintrop kam die drittstärkste Offensive der Liga im Heimspiel gegen die Sportfreunde Baumberg nicht über ein torloses Unentschieden hinaus.

Gestern, 15:30 Uhr
SC St. Tönis 1911/20
SC St. Tönis 1911/20SC St. Tönis
Sportfreunde Baumberg
Sportfreunde BaumbergSF Baumberg
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Platz drei, das interne Ziel, geriet dabei weiter außer Reichweite und dürfte bei fünf Punkten Rückstand in den letzten drei Begegnungen nicht mehr zu erreichen sein. Vielmehr droht durch die heranrückende SpVg. Schonnebeck sogar der Verlust der vierten Tabellenplatzes. Für die Gäste war die Punkteteilung dagegen kein Befreiungsschlag, aber immerhin ein Punkt, der im sich zuspitzenden Abstiegskampf noch einmal wichtig sein kann.

Müder Sommerkick im Jahnstadion

SC-Trainer Bekim Kastrati änderte mit der Nominierung von Jannis Nikolaou, Maksym Lufarenko, Niklas Withofs, Luca Esposito und Gianluca Rizzo seine Startelf gleich auf fünf Positionen. Im Tor stand Simon Sell für Tim Schrick. Doch so richtig wollte die neue Formation bis auf eine frühe Großchance für Lufarenko nicht ins Rollen kommen. Dem SC war zwar ein Bemühen, das Spiel zu machen, nicht abzusprechen. Aber es blieb mangels Ideen vielfach nur bei guten Ansätzen, sodass sich eine ereignislose Partie entwickelte. Dass die Gäste angesichts der Tabellenlage eher zurückhaltend agierten, kam dazu. Sie gingen kein Risiko ein, ließen den Ball in ihren Reihen ordentlich laufen und warteten darauf, sich ergebende Chancen nutzen zu können.

Mit Tyler Nkamanyi und Julio Torrens schickte Kastrati zur zweiten Halbzeit zwei frische Kräfte ins Spiel, die für etwas mehr Belebung sorgten. Doch der Weg zum Tor blieb dem SC nach wie vor verwehrt, weil gegen die gut organisierten Sportfreunde auch die Zielstrebigkeit fehlte. Ein Distanzschuss von Torrens blieb daher lange der einzig nennenswerte Abschluss (60.). Fast im Gegenzug hätten die Gäste das Spiel für sich entscheiden können, als Bilal Sezer auf und davon war, seinen Lupfer über Sell aber neben das Tor setzte (61.). In den letzten zehn Minuten setzten die Blau-Gelben noch einmal zu einer Schlussoffensive an und erarbeitete sich noch einige Ecken, kamen aber bis zum Abpfiff zu keiner klaren Gelegenheit mehr.

Kastrati sprach hinterher von einem müden Sommerkick: „Ich glaube, es war mehr drin. Aber über 90 Minuten gesehen war das ein gerechtes Unentschieden. Ich hatte das Gefühl, das wir kein Tempo in unseren Aktionen hatten. Vielleicht ist die Luft etwas raus. Gut war, dass wir wieder dem einen oder anderen Spieler mehr Spielzeit geben konnten. Am Ende bin ich aber nicht ganz unzufrieden.“