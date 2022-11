Dem SC Herford reicht ein frühes Tor zum Sieg Das Team von Trainer Stephan Eggert gewinnt gegen den Tabellenletzten Spvg. Steinhagen mit 1:0. Weil die Gastgeber ihre Konterchancen auslassen, bleibt es bis zum Schluss eng.

„Ich bin heilfroh, das wir diese drei Punkte haben“, war SC-Trainer Stephan Eggert nach der Partie mehr als erleichtert. Diese hatte sein Team unnötigerweise wieder zu einem Zitterspiel werden lassen. Dabei waren die einmal mehr personell stark geschwächten Herforder richtig gut angefangen. Schon in der 4. Minute wurde Mädler links im Strafraum freigespielt, und mit einem Flachschuss in die lange Ecke überwand er Massimo Drobe im Tor der Gäste zum 1:0.

Führungstor bringt keine Sicherheit

Doch der Treffer brachte keine Sicherheit im Spiel des SCH, der in der Folge Steinhagen viel Ballbesitz überließ, mit dem die Schnapsstädter aber nicht wirklich etwas anzufangen wussten. Lediglich Reto Ben Bechtel, der nach einem Ballverlust der Hausherren am aufmerksam aus seinem Tor geeilten SC-Keeper Luca Angelo Sievert scheiterte (10.) und Tim Herden mit einem Schuss aus zehn Metern weit über den Kasten (39.) ließen so etwas wie Torgefahr aufkommen. Auf Herforder Seite hätte Mädler nach einer halben Stunde nachlegen können, er traf nach Vorlage von Martin Fuhsy 14 Meter vor dem Tor den Ball jedoch nicht richtig und verzog.

Auch nach dem Wechsel blieb Steinhagen spielbestimmend, die Herforder ließen mit intensiver Defensivarbeit aber weiterhin wenig zu. Und sie setzten immer mehr auf Konter, wobei der erste nach rund einer Stunde das 2:0 hätte bringen müssen. Nach einem Sololauf auf der linken Seite bediente Pascal Röber den am Fünfmeterraum lauernden Fuhsy, der jedoch das Kunststück fertigbrachte, den Ball links am Tor vorbeizuschießen.

Kapitän der Gäste sieht die rote Karte

Gegen die mit zunehmender Spieldauer immer weiter aufrückenden Gäste ergaben sich danach in schöner Regelmäßigkeit Konterchancen für den SC, die dieser zum Teil leichtfertig nicht sauber zu Ende spielte. Ich habe bei fünf aufgehört zu zählen. Wir fahren die Konter auch gut, bis eben zum Abschluss“, monierte Eggert. So blieb Steinhagen im Spiel und hätte in der 80. Minute fast den Ausgleich erzielt, als der eingewechselte Tom Jungeblodt nach einem weiten Einwurf an Sievert scheiterte.

Zwei Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit schwächten sich die Gäste noch selbst, als ihr Kapitän Herden auf der linken Seite im Höhe der Mittellinie Berat Gültekin rüde von den Beinen holte und für dieses Einsteigen die rote Karte sah. Die Herforder, die sichtlich mit den Nerven zu kämpfen hatten, brachten die knappe Führung anschließend auch über die fünfminütige Nachspielzeit.

Erstmals in dieser Saison ohne Gegentor geblieben

„Wir hätten höher gewinnen können, aber letztlich ist das dann egal. Es war spielerisch kein Glanzlicht, aber die Mannschaft hat einmal mehr in einer schwierigen Situation Moral bewiesen und alles gegeben. So haben wir auch erstmals in dieser Saison kein Gegentor bekommen“, sagte Eggert und ergänzte: „Jetzt haben wir vor der Winterpause noch ein Bonusspiel in Kaunitz und wollen dann versuchen, gegen Brakel noch einmal nachzulegen.“ Die Brakeler, die einen überraschenden 4:3-Auswärtssieg bei Tabellenführer FC Nieheim landeten, liegen weiterhin drei Punkte vor Herford auf dem ersten Nichtabstiegsplatz.

AnzeigeAnzeige