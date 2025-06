Dem Punktetrend entgegensteuern

Am Ende war der Klassenverbleib für die DJK Ballweiler-Wecklingen aufgrund von fast durchweg guten Leistungen im neuen Jahr auf jeden Fall verdient. Allerdings weiß Spielertrainer Florian Bohr ganz genau, dass sich seine Mannschaft auch in der kommenden Saison enorm strecken muss, um eine sorgenfreie Runde erleben zu dürfen.

Der 35-Jährige hat registriert, dass seine Elf seit dem Saarlandliga-Aufstieg von Saison zu Saison stets weniger Punkte geholt hat. Waren es in der Spielzeit 2022/23 noch 50 Zähler, folgten 46 Punkte - und nun 42. Von daher laute im Hinblick auf die kommende Saison das Ziel, in Sachen Punkteanzahl noch einmal etwas gegenüber der letzten Runde draufzupacken. Man strebe einen gesicherten Mittelfeldplatz an - außerdem wolle man den eigenen Anhängern einen attraktiven Offensivfußball anbieten. Bei diesem Ziel nicht mehr mitwirken wird der bisherige Co-Spielertrainer Lukas Kohler, den es zur SV Elversberg II zieht. Die weiteren Abgänge sind: Maximilian Buchholz (SV Battweiler), Manuel Weydmann (Co-Spielertrainer bei den SF Walsheim), Nico Gabriel (FC Palatia Limbach), Christian Ohlinger (SG Rieschweiler) und Cyril Mario Hamann (TuS Eschringen). Neuer Co-Spielertrainer wird Lukas Grünbeck, der vom Saarlandligisten SpVgg. Quierschied kommt und für das zentrale Mittelfeld vorgesehen ist. Vom Bezirksligisten SG Ommersheim-Erfweiler-Ehlingen ist Mittelfeldakteur Jarno Köhler verpflichtet worden. Und der im Offensivbereich variabel einsetzbare Tim Walle trug bislang das Trikot des Oberligisten SV Auersmacher. "Wir wollen auf jeden Fall mindestens noch einen weiteren Spieler verpflichten. Auf den Positionen Außenverteidigung und Angriff könnten wir noch aktiv werden", meint Bohr. Trainingsbeginn ist am Montag, 23. Juni. Doch bevor die Sommervorbereitung beginnt, feiern die DJK-Spieler über die Pfingstfeiertage auf Mallorca erst einmal den Klassenverbleib.