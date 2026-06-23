Dem KFC Uerdingen drohen Geisterspiele Die Anhänger gelten als Aushängeschild des Traditionsvereins – lautstark, treu, zahlreich selbst in der Oberliga. Doch Grenzüberschreitungen der Fans haben insgesamt 20.000 Euro Strafen verursacht. Wie der Verein jetzt reagiert. von Marvin Wibbeke · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser

Der KFC Uerdingen muss für Grenzüberschreitungen seiner Fans bezahlen. – Foto: Sven Hanisch

Die Unterstützung der Fans ist für den KFC Uerdingen enorm wichtig. Die Anhänger, die auch in der fünftklassigen Oberliga Niederrhein zahlreich zu den Spielen kommen, sind es, die den Klub von anderen abheben. Sie sind eine Art Aushängeschild des Traditionsvereins – und genau das könnte dem Klub nun zum Verhängnis werden.

Große Mehrheit unterstützt friedlich Denn obgleich die große Mehrheit der Fans den Verein lautstark, aber friedlich unterstützt, gibt es immer wieder Fälle, in denen einzelne Personen durch ihr Fehlverhalten die große Gruppe in ein schlechtes Licht rücken. So auch beim 1:6-Debakel bei der Spielvereinigung Schonnebeck im Mai. Wie der Verein nun informiert, habe das Verbandssportgericht des Fußballverbandes Niederrhein den KFC aufgrund eines erneuten Zuschauerfehlverhaltens zu einer Geldstrafe in Höhe von 4500 Euro verurteilt. „Grund für die Strafe war der Wurf einer E-Zigarette aus dem Uerdinger Zuschauerbereich, durch den ein Spieler der SpVg Schonnebeck im Bereich des Nackens beziehungsweise oberen Rückens getroffen wurde. Das Verbandssportgericht wertete diesen Vorfall als schwerwiegendes Zuschauerfehlverhalten“, schreibt der KFC Uerdingen. Es ist nicht das erste Mal, dass der KFC vom Verband sanktioniert wird. „Mit dieser Entscheidung summieren sich die gegen den KFC Uerdingen in der laufenden Saison verhängten Geldstrafen aufgrund von Zuschauerfehlverhalten auf knapp 20.000 Euro“, schreibt der Klub weiter. Diese finanziellen Belastungen treffen den Verein unmittelbar, denn dieses Geld könnte ansonsten dem sportlichen Bereich sowie der Weiterentwicklung des Klubs zugutekommen.

Nicht zum ersten Mal wendet sich der Verein daher direkt an die eigenen Fans und macht deutlich, dass jegliches Zuschauerfehlverhalten erhebliche sportliche und wirtschaftliche Konsequenzen nach sich ziehen kann. „Der KFC Uerdingen weist seine Anhänger daher ausdrücklich darauf hin, dass insbesondere das gezielte Werfen von Gegenständen auf Spieler, Schiedsrichter, Offizielle oder andere am Spiel beteiligte Personen in keiner Weise akzeptiert wird und schwerwiegende Folgen für den Verein haben kann“, schreibt der KFC weiter. Das Verbandssportgericht des Fußballverbandes Niederrhein habe ausdrücklich darauf hingewiesen, dass bei weiteren Vorfällen, insbesondere bei gezieltem Werfen von Gegenständen auf am Fußballspiel beteiligte Akteure, die Austragung von Spielen unter Ausschluss der Öffentlichkeit als Sanktion ernsthaft erwogen werde. „Ein solcher Zuschauerausschluss würde alle Fans treffen und dem Verein erheblichen sportlichen, ideellen und wirtschaftlichen Schaden zufügen. Darüber hinaus sind bei weiteren Verstößen auch weitere sportrechtliche Konsequenzen möglich“, betont der Vorstand. Auch deshalb, weil der KFC als Wiederholungstäter gelten dürfte. Insbesondere bei Heimspielen ist des Öfteren die Durchsage des Stadionsprechers Jochen Steffens zu hören, der eindringlich darum bittet, das Werfen von Bechern in den Innenraum zu unterlassen. Auch wenn in der Saison niemand getroffen wurde, hatten die Fans zumindest beim Spiel gegen Biemenhorst in der Hinrunde Einfluss auf das Spiel, da ein Gästespieler einen Becher aufhob und weiter auf das Feld warf. Dafür hatte er die Rote Karte gesehen.