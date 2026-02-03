Dem KFC hilft das Aus der Baller League Fünf Spieler der Uerdinger hätten an der vierten Saison des Hallenfußball-Formats teilnehmen wollen. Vergangene Woche zog sich die Liga aber aus Deutschland zurück. Trainer Julian Stöhr ist nicht traurig darüber. von Marvin Wibbeke · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser

Dem KFC hilft das Aus der Baller League – Foto: IMAGO / Kirchner-Media

Die Baller League in Deutschland ist Geschichte. Nach drei Saisons ist Schluss, wie in der vergangenen Woche bekannt geworden war. Ein Schock für Fans und Spieler des Hallenfußball-Formats, das eigentlich schon im November in die vierte Saison hätte starten sollen. Doch der Start musste aus produktionstechnischen Gründen verschoben werden. Nun ist klar, dass es erst mal keine vierte Saison in Deutschland geben wird.

Nach der angekündigten Rückkehr von Berlin nach Köln war die Vorfreude riesig. Dadurch war das Projekt auch für viele Amateurkicker in der Region interessant, wie die schon lange veröffentlichten Kaderlisten zeigten. Denn neben namhaften Teamkapitänen und so manchem Ex-Profi sind es die ambitionierten Spieler aus dem Amateurbereich, die den Hallenfußball in der Baller League und der Icon League ausmachen. Das passt längst nicht allen Amateurklubs, wenn ihre Spieler zusätzlich zum Oberliga- oder Landesliga-Alltag ihre Kraft, ihre Kondition und ihr Können noch an anderer Stelle unter Beweis stellen. Neben der Verletzungsgefahr, die von Kritikern angeführt wird, sind es auch der Fokus und die Konzentration, die darunter leiden können. Das hatte in der Vergangenheit nicht nur zu Streitigkeiten, sondern zu regelrechten Zerwürfnissen geführt.

Sportdirektor ging viral mit Baller-League-Kritik Ein erster solcher Fall war der FV Bonn Endenich in der Mittelrheinliga vor rund zwei Jahren. In akuter Abstiegsgefahr hatte sich der Klub damals von fünf Spielern getrennt, die allesamt in der Baller League gespielt hatten. Ein 24-minütiges Video, das der Sportdirektor damals gepostet hatte, war viral gegangen. Darin hatte er kritisiert, dass die Spieler ohne Absprachen an dem Auswahlverfahren teilgenommen hatten. „Der Fokus auf den Abstiegskampf hat sich völlig verschoben, es ging nur noch um die Baller League. Wie ein Virus hat sich das Ding bei uns durch die Kabine gezogen.“ Ein Spieler hätte beispielsweise nicht gewusst, gegen wen der FVE am Wochenende spiele. Das habe die Kabine zunehmend „vergiftet“. Andere Vereine zeigen inzwischen klare Kante gegen solche Hallenfußball-Formate, wie beispielsweise der FC Wegberg-Beeck aus der Mittelrheinliga. Den Spielern ist es untersagt, an so etwas teilzunehmen, auch bei potenziellen Neuzugängen werde so etwas proaktiv angesprochen. Beim KFC Uerdingen in der Oberliga Niederrhein hat man nach dem Neuanfang im Sommer eine andere Herangehensweise verfolgt. Wie die „Freunde und Förderer des KFC Uerdingen“ bei einem Fantreffen schon vor Ligastart im Sommer erklärt hatten, sei es den Spielern in dieser Saison freigestellt, an Formaten wie der Baller League teilzunehmen. Mit den Spielern war abgesprochen, dass sie dann aber auch weniger Geld vom KFC bekommen, weil sie dort eben auch Geld verdienen können. Im Sommer 2026, so die Marschroute, wolle man sich noch einmal zusammensetzen und besprechen, ob diese Regelung auch für die nächste Saison so Bestand haben werde. Durch den Wegfall der Baller League jedenfalls sind die Angebote nun auf jeden Fall geschrumpft.