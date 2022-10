Dem KBC fehlt die Ligatauglichkeit Der Kohlscheider Landesligist unterliegt im Derby beim SV Rott mit 1:3.

Weniger erstaunt war sein Kollege Andreas Puzicha: „Die personelle Not der Rotter war sehr groß“, sagte der Coach des Kohlscheider BC: „Und wenn man dann nicht gegen Rott gewinnt, gewinnt man nie. Ich muss es leider so klar sagen, uns fehlt momentan die Landesliga-Tauglichkeit.“ Mit 3:1 (1:0) schlug Rott den KBC im Derby.

„Es war insgesamt kein gutes Landesliga-Spiel, mehr ein Abnutzungskampf“, so Casper, „auch das 1:0 für uns war nicht wirklich verdient.“ Nach einer Ecke hatte Jan Hess quergelegt und Stefan Savic (40.) getroffen. Der KBC hatte eine Chance durch Lucas Götte, den Rotts Defensive auf der linken Seite nicht gut in den Griff bekam. „Zur zweiten Hälfte haben wir dann umgestellt“, so Casper. Nun lief es besser. Hess, ein A-Jugendlicher, der von Beginn an auf dem Platz stand, legte nach einem Abspielfehler des KBC-Keepers das 2:0 (50.) nach: Marius Motter reagierte am schnellsten, und Elias Medina setzte Hess in Szene. Motter (70.) erlief sich den Ball und machte mit seinem achten Saisontor den Sack zu. „Danach haben wir den Sieg über die Zeit gerettet. Die Jungs haben mit Bravour gearbeitet.“

„Es war ein enges, zerfahrenes Spiel, mit vielen Zweikämpfen im Mittelfeld, in dem wir in Hälfte eins chancenlos waren. Richtig viele Chancen hatten beide Seiten nicht“, unterstrich Putzicha. Hälfte zwei war aus KBC-Sicht etwas besser, auch wenn sein Keeper dem Gegner den Ball zum 1:2 in den Fuß spielt und dem 1:3 ein Stellungsfehler vorausging. „Wir hatten zwei Kopfballchancen. Aber uns hat heute einfach die Überzeugung gefehlt.“