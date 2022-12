Dem Karether Traditionsturnier droht das Aus Statt des 30-jährigen Jubiläums bleibt das Hallenparkett in Lappersdorf auch diese Weihnachten unbenutzt – eine Entwicklung, die sich abgezeichnet hatte

Am heutigen zweiten Weihnachtsfeiertag wäre es wieder so weit gewesen. Die „Crème de la Crème“ des oberpfälzer und gar ostbayerischen Amateurfußballs hätte sich in der Gemeindehalle Lappersdorf versammelt zum alljährlichen Hallenhighlight auf Kareths Höhen. Heuer stünde genau 30 Jahre nach der Erstaustragung am 26. Dezember 1992 ein Jubiläum an. Das alles ist jedoch in den Konjunktiv zu setzen. Denn weil sich heuer – allen Bemühungen des gastgebenden TSV zum Trotz – kaum höherklassige Mannschaften finden ließen, die ihr Kommen zusicherten, sah sich Kareths Abteilungsleiter Anton Brunnbauer zur neuerlichen Absage gezwungen. Es herrscht Frust. Ob das Traditionsturnier überhaupt eine Zukunft hat?

Aus dem Nichts kommt die diesjährige Abfuhr nicht. Im Grunde hatte sich das Schlamassel über die Jahre abgezeichnet. War es zu früheren Zeiten noch eine Ehre, wenn man zum Karether Hallencup eingeladen wurde, und herrschte bei den Abgewiesenen Enttäuschung, sank die Lust der Vereine Jahr für Jahr. Immer größer mussten die Überzeugungskünste werden. Auch die Zuschauer blieben zuletzt fern.



Eine traurige Entwicklung, die natürlich nicht nur das seit ein paar Jahren von Aicher Holzbau prämierte Traditionsturnier im Landkreis Regensburg betrifft – dem Hallenfußball im Generellen droht in Bayern der schleichende Untergang, in der jetzigen Form scheint er wenig Zukunftsperspektive zu haben. Wobei der Showdown in Lappersdorf ja stets mit Bande und nicht nach den oft kritisierten Futsal-Regeln vorüberging. Daran hätte sich übrigens auch nichts geändert.



Über Wochen, ja Monate, waren die Funktionäre des TSV Kareth-Lappersdorf bemüht, wieder ein Teilnehmerfeld der Spitzenklasse die Beine zu stellen. Ohne Erfolg. Unter anderem Neu-Regionalligist Vilzing, Donaustauf und Lokalmatador Hainsacker ließen sich nicht zum Kommen überreden. „Uns als Ausrichter eingerechnet bringen wir nur fünf Teilnehmer zusammen“, sagte Anton Brunnbauer neulich der Mittelbayerischen. Und stellte ernüchternd fest: „Das Turnier bringen wir in dieser Form nicht mehr auf die Beine.“ Soll heißen: selbst eine abgespeckte Variante, zum Beispiel mit Mannschaften aus etwas tieferen Klassen, hängt in der Schwebe. In welcher Form und ob das Turnier in Zukunft überhaupt noch stattfinden wird, das zu beantworten gleicht einem Blick in die Glaskugel.



Frustriert ist auch Matthias Bösl, Trainer des ausrichtenden Landesligisten und Titelverteidigers aus Lappersdorf. Bösl urteilt: „Wir haben feststellen müssen, dass der Hallenfußball deutlich an Stellenwert verloren hat.“



Schwelgen wir also, weil das Traditionsturnier heute eigentlich sein 30-jähriges Jubiläum gefeiert hätte, kurz in Erinnerung. Alles, was im regionalen Amateurfußball-Geschehen Rang und Namen hatte, versammelte sich früher in Lappersdorf. Das Fachsimpeln auf der oft proppenvollen Tribüne gehörte genau so dazu wie die anschließende, oft launige Pressekonferenz. Selbst ein Feuerwerk war einmal durch die Glasfassade der Gemeindehalle zu bestaunen. Und so ging ein langer Turniertag meist sehr kurzweilig vorüber. Rekordsieger ist der sechsfach erfolgreiche SSV Jahn, dem in der Siegerliste mit dem Freien TuS (fünf) ein weiterer Verein aus dem Stadtgebiet folgt. Die Gastgeber selbst hatten lange Zeit nicht das Glück, den Pokal in die Höhe recken zu dürfen. Sechsmal zog der TSV Kareth ins Endspiel ein, jedes Mal verlor er. Erst in den vergangenen beiden Ausgaben brach er den Fluch und holt sich jeweils den Titel. All das könnte nun der Vergangenheit angehören.



Die Siegerliste der vergangenen drei Jahrzehnte



1992: SG Post/Süd Regensburg, 1993 und 1994: SpVgg Weiden, 1995 und 1996: Freier TuS Regensburg, 1997: Oberpfalzauswahl, 1998: DJK Keilberg Regensburg, 1999: Freier TuS Regensburg, 2000: SpVgg Weiden, 2001: SpVgg Hankofen, 2002: SSV Jahn II, 2003: Freier TuS Regensburg, 2004: SSV Jahn II, 2005: SpVgg Weiden, 2006 und 2007: SSV Jahn, 2008: Freier TuS Regensburg, 2009: SpVgg Hankofen, 2010: SSV Jahn, 2011: TSV Bogen, 2012: SSV Jahn II, 2013: SpVgg Deggendorf, 2014: FC Tegernheim, 2015: ASV Burglengenfeld, 2016: FC Tegernheim, 2017: DJK Vilzing, 2018 und 2019: TSV Kareth-Lappersdorf.