Dem HSV Langenfeld droht eine zähe Saison-Verlängerung

In der Bezirksliga ist mit dem letzten Spieltag der laufenden Saison für den HSV Langenfeld und den SSV Berghausen im Abstiegskampf der Moment der Wahrheit gekommen. Während Langenfeld mit dem Trainerduo Roberto Marquez und Heiko Schornstein beim CfR Links am Sonntag (15.30 Uhr, Sportanlage CfR Links) im Fernduell mit Ratingen II zur Sicherheit einen Sieg benötigt, reicht den Berghausenern und Coach Ralf Dietrich im Auswärtsspiel beim MSV Düsseldorf am Sonntag (15.30 Uhr, Sportplatz Heidelberger Straße) ein Punkt.

Beide Vereine wollen die Relegationsspiele zur Kreisliga A unbedingt vermeiden. Aufgrund des komplizierten Regelwerks kann sich diese Entscheidung allerdings auch bis weit nach Saisonschluss ziehen. Denn: Die Tabellenfünfzehnten der Bezirksliga-Gruppen eins und vier spielen den Abstieg untereinander aus. Sollte aber zwischen Vereinen in den jeweiligen Gruppen Punktgleichheit herrschen, müssen sie in einem kleinen Turnier ihren eigentlichen Relegationsteilnehmer erst einmal ermitteln.

Derzeit ist es so durchaus möglich, dass in Gruppe vier gleich fünf Mannschaften nach dem Schlusspfiff am Sonntag 40 Punkte aufweisen können. In Gruppe eins sind es derweil mit Ratingen 04/19 II sowie dem HSV und SSV nur maximal drei Teams. Sie träfen sich bei dann 32 Zählern, die Berghausen derzeit sicher hat. Das wahrscheinlichste Szenario ist demnach ein Duell zwischen den gegenwärtig bei 29 Zählern gleich platzierten Teams Ratingen II und Langenfeld.

Denn die Ratinger Reserve ist beim wohl designierten Meister TSV Solingen zu Gast und hat einen dementsprechend schweren Gegner vor der Brust. „Wir gehen davon aus, dass Ratingen sich dort schwer tun wird“, sagt HSV-Coach Marquez. Dennoch schließen er und seine Spieler das dortige Wunder in Form eines Außenseitererfolgs keineswegs aus und streben einen eigenen Sieg an.

Während der Aufgabe beim CfR Links wollen sich die Verantwortlichen allerdings nicht mit dem Parallelspiel beschäftigen und keine Zwischenstände einholen oder weitergeben. Hintergedanke ist, sich von etwaigen schlechten Nachrichten aus der Klingenstadt nicht beeinflussen zu lassen. „Wir haben eine junge Mannschaft. Das wäre nicht zielführend“, erläutert Marquez zum Ticker von der Bank. Der HSV konnte unterdessen beim 1:0-Sieg in Benrath-Hassels zuletzt ein Ausrufezeichen setzen – und er verkaufte sich auch beim 0:3 gegen den TSV Solingen teuer. Einzelaktionen brachten die Hausherren dort mit zwei Treffern in Rückstand. Alex Hotea-Mironescu hatte zwischenzeitlich die Latte getroffen. „Da war leider nicht mehr drin“, bilanziert Roberto Marquez.

Berghausen fehlt nur ein Punkt

Einen wichtigen Sieg in letzter Sekunde feierte hingegen der SSV Berghausen beim 3:2-Erfolg über den SC Reusrath am vergangenen Wochenende. Durch die drei Punkte reicht nun ein Unentschieden zur Vermeidung jeglicher Relegationsszenarien. „Diesen Punkt haben wir vor dem Spiel – und den wollen wir behalten“, betont Trainer Dietrich. Gleichbedeutend mit einer Mauer-Taktik ist dieser Satz jedoch freilich nicht, liegt die Stärke seiner Auswahl doch nicht in der Defensive.

Dementsprechend will der SSV sein Heil im Angriff suchen und mit eigenen Treffern für Klarheit sorgen. „Wir wollen unabhängig bleiben“, bekräftigt Dietrich im Hinblick auf die beiden Kontrahenten aus Langenfeld und Ratingen. Anders als beim HSV werden sich Übungsleiter und Spieler an der Seitenlinie über die Ereignisse in den Parallelspielen über das Internet informieren. Hereingeben wollen sie die Zwischenstände gleichwohl nicht, denn die Elf auf dem Platz soll weder verunsichert noch in falscher Sicherheit gewogen werden. Mitbekommen, etwa durch Zuschauer, werde sie es jedoch wohl trotzdem, lautet die Mutmaßung von Dietrich.

So steuert die Bezirksliga auf ein furioses Finale zu, bei dem noch sowohl Abstiegs- als auch Aufstiegsrennen Entscheidungen zu bieten haben und offen sind. Die Relegationsspiele zwischen den Vertretern der Gruppen eins und vier oder die ersten Aufeinandertreffen in den Ausscheidungsturnieren zur Ermittlung der entsprechenden zwei Teilnehmer finden dann bereits am kommenden Mittwoch, 4. Juni, statt. Die jeweils nächsten Begegnungen würden dann am Sonntag, 8. Juni, sowie, falls nötig, am Mittwoch, 11. Juni über die Bühne gehen.