Dem HSV fehlt der Torjäger – Königsdörffer allein reicht nicht Poulsen und Glatzel verletzt, Königsdörffer außer Form: Der Hamburger SV steckt in einer Sturmkrise, die Auswirkungen auf das gesamte Spielsystem hat.

Beim HSV klafft im Angriff eine Lücke. Die Ausfälle von Poulsen und Glatzel reißen ein Loch in die Offensive, und Königsdörffer kann die Last derzeit nicht tragen. Ein neuer Stürmer scheint unvermeidlich.

Der Hamburger SV steckt aktuell tief in einer Sturmkrise, die so in dieser Form kaum vorhersehbar war. Lange hatte man gehofft, mit der Verpflichtung von Yussuf Poulsen und der Erfahrung von Robert Glatzel genügend Stabilität und Torgefahr im Angriff aufgebaut zu haben. Doch die Realität sieht völlig anders aus: Beide Angreifer fallen mit Muskelverletzungen aus und stehen dem Team für Wochen, teilweise sogar Monate, nicht zur Verfügung. Damit ist das Fundament des Offensivspiels weggefallen – und die ohnehin dünn besetzte Sturmabteilung ist auf einen einzelnen Akteur zusammengeschrumpft. Dieser verbliebene Stürmer ist Ransford Königsdörffer. Zwar bringt er Tempo, Dynamik und Einsatzfreude mit, doch er ist aktuell weit entfernt von seiner Topform. Fehlende Ruhe im Abschluss, schwache Entscheidungsfindung und ein insgesamt unsicheres Auftreten prägen seine jüngsten Leistungen. Er versucht, die entstandene Lücke zu füllen, wirkt dabei jedoch oft überfordert und kann die Rolle des verlässlichen Strafraumspielers nicht ausfüllen. Die Verantwortung, plötzlich als einzige Spitze im Fokus zu stehen, scheint ihn zusätzlich zu hemmen.

Hinzu kommt, dass das Spielsystem des HSV gerade nicht darauf ausgelegt ist, einem Stürmer das Leben leichter zu machen. Die Mannschaft lebt vom Pressing, von Tempo und situativen Umschaltmomenten – doch ohne einen echten, robusten und abschlussstarken Neuner fehlt im letzten Drittel die Effizienz. Viele gute Ansätze versanden, weil ein Abnehmer im Zentrum fehlt oder der entscheidende Laufweg nicht gesetzt wird. Das führt dazu, dass trotz optischer Überlegenheit die Erträge ausbleiben und der HSV zu selten ernsthafte Torgefahr entwickelt. Doch nicht nur das Sportliche ist ein Problem. Die psychologische Wirkung der Ausfälle ist spürbar. Glatzel war über Jahre hinweg der verlässliche Torjäger, an dem sich junge Spieler orientierten. Poulsen sollte als Führungspersönlichkeit Stabilität bringen. Beide fehlen – und die Mannschaft wirkt in entscheidenden Situationen verunsichert. Verantwortliche und Fans erkennen zunehmend, dass der Kader im Sturm schlicht zu dünn besetzt ist, um den hohen Ansprüchen der Saison gerecht zu werden.