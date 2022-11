Dem „Herbst-Blues“ ein Schnippchen schlagen Mit Beginn der dunklen Jahreszeit kann es in vielen Bereichen des Lebens zu Motivationsproblemen kommen. Unser Kolumnist Florian Kock, seit vielen Jahren Personal-Trainer und Abnehmcoach aus Neuss, kennt Gegenmaßnahmen.

Der Herbst ist da und damit startet für viele einhergehend das Gefühl von Antriebslosigkeit, Müdigkeit und Motivationsmangel. Häufig auch umgangssprachlich „Herbst-Blues“ genannt. Was kann man jedoch in dieser dunkleren Jahreszeit unternehmen, um seinem sportlichen, körperlichen oder gesundheitlichen Zielen trotzdem näher zu kommen?

Zuerst einmal möchte ich sagen, dass es in Ordnung ist, sich auch mal unmotiviert zu fühlen. Denn in meiner über zehnjährigen Arbeit als Personal Trainer und Abnehm-Coach hatte ich noch nie einen Klienten beziehungsweise eine Klientin (darunter auch Profis), die vor jeder Trainingseinheit förmlich immer auf diese gebrannt haben. Man sollte sich deshalb nicht schlechtmachen, wenn man mal in einem Motivationsloch festhängt. Entscheidend ist eher, wie auf diese Situation reagiert wird. Denn darin liegt der Unterschied zwischen den Menschen, die weiter Fortschritte machen und denen, bei denen diese ausbleiben. Profisportler zum Beispiel trainieren trotzdem, passen ihr Training jedoch ein bisschen an oder drehen an kleineren Stellschrauben, um die Lust auf das Training zu steigern. So starten sie zum Beispiel, gefühlsunabhängig, mit einer morgendlichen Routine in den Tag. Dazu kann gehören, dass sie ein großes Glas Wasser trinken und den Tag innerhalb fünf Minuten kurz durchgehen, spazieren gehen oder auch mit einer Meditation beginnen. Diese Routine gibt Sicherheit und die tägliche Marschrichtung vor.

Aber auch den Fokus auf Sonnenlicht und mindestens eine große Gemüseportion am Tag zu setzen, kann helfen. Denn Sonnenlicht, gerne in Verbindung mit einem Spaziergang, kann durch Dopamin und Endorphine für gute Laune sorgen. Holt man sich dazu andere am Herbst-Blues „leidende“ Personen mit ins Boot (und das werden einige sein) unterstützt man sich sogar gegenseitig und ist in netter Gesellschaft. Gleichzeitig fühlt man sich vielleicht auch abends im Dunklen etwas sicherer. Eine große Gemüseportion pro Tag versorgt den Körper mit ausreichend Nährstoffen, so dass es ihm an diesen nicht fehlt. Gerne auch mehr Portionen dafür essen.