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Dem FV Lörrach-Brombach II fehlen gegen den Primus nur Kleinigkeiten
In der Fußball-Kreisliga A West holt der TuS Efringen-Kirchen einen etwas glücklichen Sieg beim Tabellenzweiten SV Schopfheim. Der TuS Binzen II trumpft mit acht Toren beim FSV Rheinfelden II auf.
Gegen den Spitzenreiter TuS Kleines Wiesental schlug sich der Landesliga-Unterbau des FV Lörrach-Brombach zwar nicht schlecht, unterlag aber mit 2:3. „Es war ein Spiel auf Augenhöhe, vielleicht sogar mit leichten spielerischen Vorteilen auf unserer Seite“, fand Niklas Levante vom Trainerteam der FVLB-Reserve. „Es kam auf Kleinigkeiten an – uns haben der entscheidende letzte Pass oder die Entschlossenheit vor dem Tor gefehlt, und deshalb haben wir das Spiel verloren.“ Die Gäste zeichneten sich durch ihre Geschlossenheit und Eingespieltheit aus. „Wenn sie in Fahrt kommen, wird es immer schwer“, so Levante.