Dem FV Lörrach-Brombach II fehlen gegen den Primus nur Kleinigkeiten

Adrian Hönigschmied, der Kapitän des FV Lörrach-Brombach II (rechts), versucht Michael Kuttler, den Stürmer des TuS Kleines Wiesental, vom Ball zu trennen. | Foto: Matthias Konzok

Gegen den Spitzenreiter TuS Kleines Wiesental schlug sich der Landesliga-Unterbau des FV Lörrach-Brombach zwar nicht schlecht, unterlag aber mit 2:3. „Es war ein Spiel auf Augenhöhe, vielleicht sogar mit leichten spielerischen Vorteilen auf unserer Seite“, fand Niklas Levante vom Trainerteam der FVLB-Reserve. „Es kam auf Kleinigkeiten an – uns haben der entscheidende letzte Pass oder die Entschlossenheit vor dem Tor gefehlt, und deshalb haben wir das Spiel verloren.“ Die Gäste zeichneten sich durch ihre Geschlossenheit und Eingespieltheit aus. „Wenn sie in Fahrt kommen, wird es immer schwer“, so Levante.

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