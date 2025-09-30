Dem Fußball verfallen – Fürs „Wojo“ wieder am Ball

Schon länger als 18 Jahre besucht TAGEBLATT-Mitarbeiter Michael Brunsch als „rasender Reporter“ Fußballspiele der 1. Kreisklasse. Ab nächster Woche wird er auch für das neue WOCHENENDJOURNAL wieder aktiv, wenn er kenntnisreich und engagiert über Spielerinnen und Spieler der unteren Fußball-Ligen und deren Wirken auf dem weitläufigen Grün informiert. Er ist nach eigenem Bekunden „dem Fußball verfallen“. Die folgenden drei Fragen erklären, warum das so ist.

Wie ist deine Fußballerkarriere verlaufen, was hätte besser laufen können?

Ich spiele seit meinem sechsten Lebensjahr Fußball, und das immer im Verein. Die komplette Kindheit habe ich beim VfL Stade auf dem legendären Horstsportplatz verbracht. Ich würde vermutlich noch heute in Stade spielen, wenn ich mit 18 Jahren nicht den Abflug gemacht hätte. Für die Oberligamannschaft, damals 3. Liga, hätte es nie gereicht, und in einer zweiten Mannschaft wollte ich nicht spielen. Daher bin ich in den hohen Norden gewechselt zur SG Freiburg/Oederquart. Wir schafften damals den Sprung in die Bezirksklasse. Nebenbei durften wir gegen die Profis von Eintracht Frankfurt, den Hamburger SV und FC St. Pauli spielen, da wir einen „verrückten“ Bäckermeister als 1. Vorsitzenden hatten. Das war eine schöne Sache.

Meine fußballerisch beste Zeit hatte ich danach bei der SG Lühe. Ich durfte in einem Haifischbecken mitspielen, umgeben von vielen ehemaligen Landesliga- und Verbandsligakickern. Es reichte für die Bezirksliga, für mich persönlich fußballerisch das Höchste der Gefühle. Danach ging es nach Hammah. Mit dem MTV holte ich den Kreispokal 2000 und den Kreisligatitel 2005. Oftmals gab es Abstiegskämpfe in der Kreisliga und einmal in der Bezirksklasse, die Feiern danach waren unvergesslich. In Hammah schnüre ich noch immer die Schuhe für die Herren-Ü50-Mannschaft der ASSG Himmelpforten/Hammah/Heinbockel.

Fußballerisch habe ich alles aus meinem Körper herausgeholt, mehr ging nicht. Aber mir wurde gezeigt, dass man mit Ehrgeiz und Willen mehr herausholen kann, als fußballerisch drin war.