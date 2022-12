Dem FCO fehlt diesmal das Spielglück

Der FCO nahm von Beginn an die Partie in die Hand und war die spielbestimmende Mannschaft. Die TSG zog sich weiter in die eigene Hälfte zurück und lauerte auf Konter. Die boten sich gleich in der Anfangsphase. In der 7. Minute wurde ein langer Ball über die FCO-Abwehrreihe gespielt, Marvin Leskow zögerte etwas zu lange und der Darmstädter Stürmer ließ sich die Gelegenheit nicht entgehen und schob zum 0:1 ein. Immer wieder versuchten es die Gäste, mit diesen langen Bällen vor das Tor zu kommen und der FCO hatte sich darauf noch nicht eingestellt. In der 11. Minute war Marvin Leskow bei einer ähnlichen Situation wie beim 0:1 aber zur Stelle und konnte parieren. Ansonsten war der FCO das dominierende Team, blieb aber an der dicht gestaffelten TSG-Defensive immer wieder hängen und konnte sich keine Tormöglichkeiten erarbeiten. Mitte der ersten Hälfte wurde der Druck etwas stärker und den Gästen unterliefen erste Fehler. Die Hausherren konnte diese aber noch nicht nutzen. Erst in der 29. Minute roch es einmal nach einer Torchance. Zweimal wurden gute Schussmöglichkeiten aber im letzten Moment noch geblockt. In der 37. Minute dann der nächste Rückschlag für die Hausherren. Özer Kaygusuz verhedderte sich in einem Zweikampf an der Mittellinie, die FCO-Defensive fand nach dem folgenden schnellen Pass in die Spitze keinen Zugriff und der Ball wurde ins lange Eck zum 0:2 geschlenzt. Die Gäste waren weiterhin giftiger in den Zweikämpfen, die sie mehrheitlich für sich entschieden. Erst in der 42. Minute erspielte sich der FCO seine erste gute Möglichkeit. Roman Klapchuk kam an der Strafraumgrenze zum Schuss, der Ball ging aber knapp am Tor vorbei. So blieb es bei der verdienten Pausenführung der Gäste.

Dass sich der FCO aber noch nicht aufgegeben hatte machte die Mannschaft gleich nach Wiederanpfiff klar. Es waren noch keine 60 Sekunden gespielt, da stand es nur noch 1:2. Baran Kilic konnte sich erstmals über die linke Seite durchsetzen, sein Querpass wurde im Zentrum auf den gerade eingewechselten Enis Altunok weitergeleitet und der schob zum Anschlusstreffer ein (46.). Der FCO spielte jetzt mit mehr Druck und Präzision in der Offensive und versuchte, die Gäste schon früher unter Druck zu setzen. In der 52. Minute hatte erneut Enis Altunok den Ausgleich auf dem Fuß. Nach einem schönen Doppelpass im Strafraum scheiterte er diesmal aber am Keeper. Wenige Minuten später setzte sich Baran Kilic wieder über die linke Seite durch, sein Pass vor das Tor war aber zu ungenau und konnte geklärt werden (56.). Der Ausgleich lag jetzt förmlich in der Luft, der FCO versäumte es aber, die guten Möglichkeiten konsequenter zu nutzen. Zwar konnte sich die TSG Mitte der zweiten Hälfte wieder etwas besser befreien, die Torchancen hatten aber weiterhin nur die Gastgeber. In der 71. Minute legte Ahmet Caglar den Ball auf Roman Klapchuk durch, der scheiterte aber ebenfalls am Torhüter. Kurze Zeit später zog Enis Altunok freistehend knapp am Tor vorbei (76.). Und dann folgte ein weiterer Rückschlag als es eigentlich nur eine Frage der Zeit bis zum Ausgleich sein sollte. In der 78. Minute zog ein Darmstädter den Ball aus 18 Meter auf das Tor, Marvin Leskow sah den Ball wohl vorbei fliegen, reagierte nicht und plötzlich lag der Ball zum 1:3 im Tor. Der FCO kam aber postwendend wieder zurück und nur eine Minute nach dem 1:3 wieder heran. Ahmet Caglar dribbelte sich im Strafraum durch, legte den Ball trotz eines Fouls noch auf Enis Altunok durch und der schob sicher zum 2:3 ein (79.). Der FCO warf nun alles nach vorne und hatte in der 86. Minute die große Chance zum Ausgleich. Nach einem schnellen Konter wurde erneut Enis Altunok freigespielt, dessen Abschluss war diesmal aber zu schwach und der Keeper parierte. Als der FCO alles auf einer Karte setzte hatten die Gäste die Chance zur Entscheidung. Frei vor dem Tor wurde der Ball aber auch hier am Tor vorbei geschoben (88.). Die Gastgeber schafften es in den Schlussminuten und der Nachspielzeit nicht mehr, die Gästeabwehr zu überwinden und mussten am Ende eine vermeidbare Niederlage hinnehmen.

Das Spielglück, das das Team von Ali Sevim vor zwei Wochen gegen TürkGücü Darmstadt hatte und mit einer nahezu 100%-igen Chancenverwertung zu einem klaren Sieg kam, fehlte dem FCO an diesem Sonntag. Trotz der Niederlage zeigte der FCO aber in der zweiten Hälfte eine engagierte Leistung und hätte mindestens einen Punkt verdient gehabt.

FC Ober-Ramstadt: Marvin Leskow – Vincent Prölß, Tom Hanker, Mirco Frank, Fabrizio de Paola, Roman Klapchuk, Can Luca Aydogan (89. Min. Emre Erol), Baran Kilic, Özer Kaygusuz, Tuna Sofu (46. Min. Enis Altunok), Ahmet Caglar

Weiter standen zur Verfügung: Tim Kuhl, Lukas Schneider

Tore: 0:1 (7. Min. Tobias Schmidtner), 0:2 (37. Min. Tobias Schmidtner), 1:2 (46. Min. Enis Altunok), 1:3 (78. Min. Gabriel Manthey), 2:3 (79. Min. Enis Altunok)