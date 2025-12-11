Dem FCA Darmstadt macht die eigene Geschichte Mut

Arheilgen. Verbandsligist FCA Darmstadt steht fast aussichtslos am Tabellenende. Doch noch haben die Arheilger die Hoffnung auf den Klassenerhalt nicht aufgegeben, sie wollen laut Trainer Luca Bergemann personell nachlegen und noch einmal angreifen.

In der Saison 2023/2024 der Verbandsliga Süd standen die Arheilger ebenfalls zur Winterpause tief im Tabellenkeller, um mit einer Aufholjagd im zweiten Saisonabschnitt doch noch den Klassenerhalt zu schaffen. Was Trainer Luca Bergemann außerdem Hoffnung gibt und was seiner Meinung nach nötig ist, damit sich die Geschichte wiederholt, lest ihr bei Echo online (plus).