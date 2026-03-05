Dem FC Teningen winkt die Oberliga, ein Trio bangt um den Ligaerhalt Beim Fußball-Verbandsligisten SC Lahr herrscht Respekt vor dem FC Wolfenweiler-Schallstadt von Lukas Karrer und Toni Nachbar (BZ) · Heute, 20:30 Uhr · 0 Leser

Der VfR Hausen mit Maximilian Faller (vorne) und die SF Elzach-Yach mit Jonas Schmieder (Zweiter von rechts) bangen jeweils noch um den Klassenerhalt. – Foto: Achim Keller

Der FC Teningen geht als Verbandsliga-Spitzenreiter in den ersten Spieltag nach der Pause. Auch der FC Auggen schielt nach oben. Die weiteren Teams des Fußballbezirks Freiburg wollen die Liga halten.

17 von 30 Spieltagen sind bereits absolviert. Auch deshalb können sich die Teams in der Verbandsliga kaum mehr Schwächephase erlauben. Kann der FC Teningen zwei konstante Halbserien spielen? Klopft der FC Auggen oben an? Gibt es in Elzach den perfekten Abschied für Kevin Maier? Das sind einige der zentralen Fragen vor dem Re-Start. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel. SC Lahr hat Respekt vor dem FC Wolfenweiler-Schallstadt

Der erste Schritt ist getan: Am vergangenen Wochenende startete der SC Lahr furios in die Frühjahrssaison. Zum Hochmut gegen den FC Wolfenweiler-Schallstadt soll dies nicht verführen. Wer diese Woche den Ausführungen des Lahrer Trainers Sascha Schröder folgte, konnte im Hinblick auf das Heimspiel in der Fußball-Verbandsliga gegen den FC Wolfenweiler-Schallstadt am Samstag, 15.30 Uhr, nur zu dem Schluss gelangen, dass die Spieler des Tabellenzweiten äußerst gewarnt in das Duell vor eigener Kulisse gegen den Aufsteiger gehen werden. Mehr zur Vorschau auf die Partie im BZ-Plus-Artikel. SV 08 Laufenburg startet mit Lust und Zutrauen in die Frühjahrsrunde