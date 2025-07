Dem FC Schalke 04 sei Dank

Die Großeltern des schnellen Außenstürmers waren bereits vor seiner Geburt aus der Demokratischen Republik Kongo nach Deutschland gekommen. Der Fußballspieler kam in Düsseldorf zur Welt. In Köln wuchs er bei der Mutter sowie den Großeltern auf und lernte schnell, mit dem Fußball umzugehen. Und als dann im Alter von 13 Jahren Scouts des FC Schalke 04 auf das Talent aufmerksam wurden, ging es schnell: Mata überzeugte im Probetraining und zog daraufhin mit seiner Familie von Köln nach Gelsenkirchen. Die nächste Station in der U17-Bundesliga war Borussia Dortmund. In der A-Junioren-Bundesliga erzielte Mata dann für seinen nächsten Verein MSV Duisburg bei seinen 15 Einsätzen sieben Tore. Weiter ging es in der Regionalliga West beim SV Straelen. Mata avancierte im Herrenbereich trotz seines noch jungen Alters direkt zum Stammspieler und wusste zu überzeugen, suchte aber nach dem Abstieg von Straelen beim Regionalligisten 1. FSV Mainz 05 II eine neue sportliche Herausforderung. Und auch bei den 05ern konnte der Stürmer seine Torgefährlichkeit unter Beweis stellen. Der Homburger Cheftrainer Roland Seitz sieht die Entwicklung des 21-Jährigen noch längst nicht abgeschlossen und möchte den jüngsten Neuzugang weiter so gut formen, dass er für die Saarpfälzer beim Ziel, ganz oben im Klassement mitzuspielen, zu einem extrem wichtigen Baustein avanciert. Mata bringt es bereits auf 80 absolvierte Regionalliga-Spiele, was im Alter von gerade einmal 21 Jahren mit Sicherheit nicht alltäglich ist. Seitz freut sich vor allem auf die Dynamik des jungen Angreifers, die so manchen Gegner in der Regionalliga Südwest vor Probleme stellen könnte.