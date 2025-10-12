Dem FC Neustadt gelingt keine Überraschung beim Hegauer FV

"Null Punkte sind scheiße!" Manchmal braucht es das deutliche Wort, um seine Gemütslage auf den Punkt zu bringen. Es muss einfach raus. So ging es auch Tobias Gutscher am Samstagabend. Gerade eben hatte seine Mannschaft mit 0:2 gegen den Hegauer FV verloren, gegen den Spitzenreiter, wohlgemerkt. Wobei das zweite Gegentor und damit die endgültige Entscheidung erst in der Nachspielzeit fiel. Gar nicht so schlecht für eine Mannschaft, die den Tabellenkeller wohl bis zum letzten Spieltag als Heimstätte akzeptieren muss. Das sieht auch Neustadts Übungsleiter so: "Die Jungs haben es insgesamt gut gemacht und kämpferisch wie läuferisch alles reingeworfen", verteilt er ein kollektives Lob. Doch letztlich könne man sich davon nichts kaufen. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

SC Konstanz-Wollmatingen – SPVGG F.A.L. 2:3 (1:2)

Drei Schüsse aufs gegnerische Tor, ein sehr guter Torhüter im eigenen Kasten und etwas Glück reichten dem Team der SpVgg F.A.L um dem SC Konstanz-Wollmatingen am neunten Spieltag die erste Niederlage beizubringen. Dabei fing es für die Konstanzer eigentlich recht gut an. Ein Freistoß an der linken Strafraumgrenze und ein perfekter Schuss von Tobias Wunsch ins Dreieck oben links brachten schon früh die Führung. Bei verteiltem Spiel fiel dann etwas überraschend etwa zehn Minuten später der Ausgleich, als Jan Hübschle einfach mal aus etwa 25 Meter Entfernung draufhielt und die Lücke fand. Kurz vor dem Pausenpfiff war es dann Robin Karg der nach einigen Querpässen vor dem Strafraum der Konstanzer mit dem zweiten Schuss der Gäste auf das Konstanzer Tor auch für die 2:1-Führung für sein Team zu sorgen. In Halbzeit zwei investierte der SCKW etwas mehr in die Offensive und in Minute 51 landete ein Kopfball von Douglas Knappe nach Flanke von Biley Hermelio Gnaglo an der Latte. Danach stand Gästetorwart Lars Reichmann oft im Mittelpunkt. Reihenweise parierte er die Schüsse von Mertcan Tuncer und Sven Bode. Und wenn er mal nicht an den Ball kam, dann war da ja noch die Latte wie bei einem Schuss von Mertcan Tuncer nach etwas mehr als 70 Minuten. In diese Drangphase der Hausherren platzte dann das 1:3, das durch einen schnellen Konter über die linke Seite eingeleitet wurde und mit einem Flachschuss von Enis Kelani erfolgte. Die Konstanzer gaben jedoch nicht auf und kamen kurz vor dem Abpfiff zum 2:3 durch Sven Bode, der von Mertcan Tuncer bedient wurde. Hoffnung auf ein spätes Unentschieden gab es kurz in der Nachspielzeit, als der Schiedsrichtet auf den Elfmeterpunkt im Gästestrafraum zeigte. Die Entscheidung wurde aber nach einem kurzen Gespräch mit dem Linienrichter rückgängig gemacht.