Dem FC Gießen winkt die Tabellenführung in der Hessenliga

Foto: Patrick Schuch

Gießen (red). In der Fußball-Hessenliga kommt es an diesem Mittwoch um 19.30 Uhr zur Neuauflage der vor knapp zwei Wochen wegen zahlreicher Corona-Infektionen bei den Gästen ausgefallenen Partie zwischen dem FC Gießen und dem TuS Dietkirchen. Die Partie findet auf dem Waldsportplatz in Rödgen statt, da das Gießener Waldstadion über keine Flutlichtanlage verfügt.