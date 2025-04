Der FC Bosporus ist ins Straucheln geraten. – Foto: Michael Heinz Kelleners

Dem FC Bosporus droht trotz starker Zugänge Mittelmaß Der FC Bosporus ist vom Weg abgekommen und steht im Niemandsland der Tabelle.

Was ist bloß mit dem FC Bosporus los? Diese Frage stellen sich in diesen tagen Beobachter der Kreisliga A. Dort warten die von Kemalettin Demir trainierten Fußballer nun schon seit fünf Spieltagen auf einen Sieg. Auf Tabellenplatz acht liegend ist die Saison für Bosporus bereits frühzeitig gelaufen. In Abstiegsgefahr wird die Demir-Elf nicht mehr geraten. Andererseits ist aber auch der Zug nach oben bei 14 Zählern Rückstand auf Platz zwei längst ohne den FCB abgefahren. Läuft alles im Rahmen der Erwartungen, dann wird der FC Bosporus die Spielzeit in etwa in den Gefilden beenden, in denen man sich auch zum Abschluss der vorigen Saison (7. Tabellenplatz befand).

Morgen, 15:00 Uhr FC Bosporus Düsseldorf FC Bosporus Sportfreunde Gerresheim SF Gerreshei 15:00 PUSH Das ist per se keine Katastrophe, entspricht aber nicht den Erwartungen, die man im letzten Sommer gehegt hatte. Schließlich wurde das Team, das in der Spielzeit 2023/2024 über weite Strecken zu den positiven Überraschungen der Liga zählte, namhaft verstärkt. Neben „Königstransfer“ Talha Demir kamen weitere Kicker, die ihr Können schon in höheren Ligen unter Beweis gestellt haben. Mit einem auf dem Papierbesser besetzten Kader plante man den nächsten Schritt.

Einige Monate lässt sich festhalten, dass dieser bislang ausgeblieben ist. Dass die Kaderplanung nicht aufging, belegt auch die relativ hohe Fluktuation. Von den Hoffnungsträgern, die im Sommer in Bilk anheuerten, sind viele schon nicht mehr da. Demir folgte im Winter den Lockrufen aus Monheim und kickt seitdem wieder in der Oberliga. Und auch Sopita Da Silva (Langenberger SV) oder Tadun-Scott Weldert (SC West) brachen ihre Zelte schnell wieder ab. Vom Weg abgekommen