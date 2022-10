Dem Favoriten sehr gut Paroli geboten

Um das Fazit vorwegzunehmen: Die bessere Mannschaft hat mit 3:1 gewonnen und ging als verdienter

Sieger vom Platz. Denn nicht nur der aktuellen Tabellenkonstellation konnte man es entnehmen,

sondern auch beim Zusehen fiel direkt auf, dass der Gast aus Kelsterbach in dieser Saison nach

höherem strebt. Marxheim bot lange Zeit sehr gut Paroli und konnte einige aussichtsreiche Angriffe

der treffsichersten Liga‐Offensive gut wegverteidigen. Sich selbst konnte man gegen sehr gutstehende

Kelsterbacher jedoch nur selten effektiv durchsetzen. Die Leistung war dennoch sehr ansehnlich.

Die Marxheimer Reserve startete direkt mit einem Paukenschlag und führte nach neun Minuten

bereits mit 1:0. Zahari Mihaylov wurde im Spielaufbau energisch von Marlon d’Onorio de Melo unter

Druck gesetzt. Dieser eroberte den Ball und überwand den Gästekeeper überlegt aus 16 Metern. Der

Traumstart war perfekt! Aber auch fortlaufend hielt der FCM gut dagegen, während die Viktoria aus

Kelsterbach immer besser ins Spiel kam. Es entwickelte sich ein sehr gutes C‐Liga Spiel, was auch der

Tatsache geschuldet war, dass beide Teams einige Rekonvaleszenten oder Urlaubsrückkehrer aus dem

KOL‐ bzw. A‐Liga Kader abstellen konnte. Chancen boten sich demnach auf beiden Seiten.

Andrey Vasilev (Viktoria) setzt schöne Volleyabnahme nach Flanke rechts neben das Tor (15.)

David Reich entschärft strammen Rechtsschuss und lenkt den Ball über die Latte (23.)

Eine scharfe Knaier‐Flanke nach einem Konter verpasst Marius Wagner nur knapp (29.)

Der Ausgleich zum 1:1 kurz vor der Pause fällt dann in die Kategorie Einzelleistung. Manousaridis

setzt sich vor dem Sechzehner im Gewühl gegen drei Marxheimer durch, lässt einen weiteren in der

Box aussteigen und vollendet flach ins lange Eck. Das war toll gemacht.

Zur Pause wurde dann bereits drei Mal gewechselt. Bei den Marxheimern mussten Ehlers und Knaier

verletzungsbedingt gegen Weber und Turkovic getauscht werden. Auch Kelsterbach wechselte und

brachte Koutsos für Tsapas.

Letzt genannter Wechsel bewies sich direkt als Glücksgriff. Denn er sorgte dafür, dass Kelsterbach

direkt nach der Pause das Blatt endgültig wendete. Eben jener Koutsos erläuft einen langen Ball nahe

der rechten Eckfahne, schlägt eine gezielte Flanke und findet dort Karampas, der freistehend

einköpfen kann (47.). Zu diesem Zeitpunkt des Spiels sicherlich unglücklich, aber Marxheim spielte

weiter gut mit und erarbeitete sich einige Chancen zum Ausgleich, welche leider nicht effektiv ins Ziel

gebracht werden konnten. In der 80. Minute setzte Kelsterbach dann den Deckel drauf. Wieder war

es Karampas, der einen Querpass im 5‐Meterraum nur noch einschieben musste.

Damit ist die Geschichte des Spiels erzählt. Ein für C‐Liga Verhältnisse wirklich sehr ansehnliches

Flutlichtspiel endete pünktlich. Unsere Marxheimer sollten sich jedoch nur kurz ärgern, denn am

kommenden Sonntag wartet mit der BSC bereits der nächste Gegner aus Kelsterbach. Dort können

sich die Schützlinge von Coach Mike Nickel mit einem Sieg weiter in den Top‐4 der Kreisliga C

festspielen