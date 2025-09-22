Dem Favoriten nur knapp unterlegen

Ohne große Hoffnungen, aber mit um so größerer Entschlossenheit war unsere 2.Mannschaft zum
Favoriten SG Hellenthal gefahren. Die Gastgeber hatten im Vorfeld eine Verlegung abgelehnt,
weswegen das Team um Ali Basiri Poor und Jürgen Hallmann nur ersatzgeschwächt antreten
konnte. Und der Spielverlauf entsprach zunächst den Erwartungen bzw. Befürchtungen. Zwar
spielte und kämpfte unser Team sehr engagiert, doch die Treffer erzielte zunächst die
Heimmannschaft. So erklärt sich der Pausenstand von 0:2. Aber selbst als die SG auf 3:0 erhöht
hatte, hieß es bei uns: Aufgeben – niemals! Im Gegenteil: Fabio Schmitz erzielte in der 70. Minute
das 1:3, und als er 10 Minuten später nochmals einen Elfmeter verwandeln konnte, wurde es noch
einmal richtig eng. Aber leider gelang der Ausgleich nicht mehr – aber die Jungs konnten erhobenen
Hauptes das Spielfeld verlassen.