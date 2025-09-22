Dem Favoriten nur knapp unterlegen

Ohne große Hoffnungen, aber mit um so größerer Entschlossenheit war unsere 2.Mannschaft zum

Favoriten SG Hellenthal gefahren. Die Gastgeber hatten im Vorfeld eine Verlegung abgelehnt,

weswegen das Team um Ali Basiri Poor und Jürgen Hallmann nur ersatzgeschwächt antreten

konnte. Und der Spielverlauf entsprach zunächst den Erwartungen bzw. Befürchtungen. Zwar

spielte und kämpfte unser Team sehr engagiert, doch die Treffer erzielte zunächst die

Heimmannschaft. So erklärt sich der Pausenstand von 0:2. Aber selbst als die SG auf 3:0 erhöht

hatte, hieß es bei uns: Aufgeben – niemals! Im Gegenteil: Fabio Schmitz erzielte in der 70. Minute

das 1:3, und als er 10 Minuten später nochmals einen Elfmeter verwandeln konnte, wurde es noch

einmal richtig eng. Aber leider gelang der Ausgleich nicht mehr – aber die Jungs konnten erhobenen

Hauptes das Spielfeld verlassen.