Wohin geht die Reise des BV Sturm Wissel? – Foto: Susanne Schmidt

Dem BV Sturm Wissel bleibt nur noch das Prinzip Hoffnung Das Team hat in der Kreisliga A erst drei Punkte geholt. Da fällt es auch dem optimistischen Trainer Tobias Engelken schwer, noch an die Rettung zu glauben.

Tobias Engelken bezeichnet sich als großen Optimisten. „Ich glaube auch bei einem 1:5-Rückstand in der 70. Minute, dass man das Spiel drehen kann. Schließlich hat es in der Geschichte des Fußballs ja genug Wunder gegeben“, sagt er. Der Trainer des BV Sturm Wissel ist aber auch Realist genug, um zu wissen, dass es bei allem Optimismus fast unmöglich erscheint, die Dinge mit seiner Mannschaft in der Kreisliga A noch zu richten.

Das Team steht nach 15 Spielen mit drei Punkten auf dem vorletzten Platz, der Rückstand auf den rettenden 13. Rang beträgt schon beträchtliche 15 Zähler. Da muss man schon ein grenzenloser Optimist sein, um noch an den Klassenerhalt zu glauben. Und deshalb verlegt sich der 45-jährige Coach auch darauf, „dass wir uns jetzt erst einmal auf das nächste Spiel konzentrieren und dann weitersehen“. Das nächste Spiel ist das Duell der schon klar abgeschlagenen Kellerkinder. Sturm Wissel tritt am Sonntag, 15 Uhr, beim Schlusslicht TSV Weeze II an, das sogar erst einen Punkt geholt hat. Und wenn in dieser Partie nicht der zweite Sieg herausspringen sollte, kann der Klub aus Kalkar endgültig mit den Planungen für die B-Liga beginnen. Das ist auch Engelken klar. Die Entwicklung kommt für den Coach, der vor der Saison die Nachfolge von Marco Schacht angetreten hat, einerseits überraschend. „Denn als ich das Amt übernommen habe, da habe ich gedacht, dass man mit dieser Mannschaft einen Platz im Mittelfeld erreichen kann“, sagt er. Andererseits ist das schlechte Abschneiden für ihn aber keine Überraschung, sondern die logische Folge dessen, was seit dem Sommer über den A-Ligisten hereingebrochen ist.