Dem Bahlinger SC helfen in bedrohlicher Lage nur Punkte weiter

Nach zuletzt zehn Punkten aus vier Partien bietet sich für den SC Freiburg II die große Möglichkeit, dem vorderen Tabellendrittel auf die Pelle zu rücken. "Wir entwickeln uns gerade gut. Wir wollen an die jüngsten Spiele anknüpfen ", so SC-Coach Bernhard Weis vor dem Heimspiel am Sonntag, 14 Uhr, im Dreisamstadion gegen den FSV Mainz 05 II. Mit einem Sieg gegen die Bundesliga-Reserve der Nullfünfer würde der Sportclub die Hinserie mit soliden 26 Punkten beenden. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.