Dem Bahlinger SC helfen in bedrohlicher Lage nur Punkte weiter

Um auf Sichtweite zu den Nichtabstiegsplätzen zu bleiben, sehnt sich der Bahlinger SC nach einem Erfolgserlebnis am Samstag gegen Steinbach. Ebenfalls vor einem Heimspiel steht der SC Freiburg II.
Nach zuletzt zehn Punkten aus vier Partien bietet sich für den SC Freiburg II die große Möglichkeit, dem vorderen Tabellendrittel auf die Pelle zu rücken. "Wir entwickeln uns gerade gut. Wir wollen an die jüngsten Spiele anknüpfen ", so SC-Coach Bernhard Weis vor dem Heimspiel am Sonntag, 14 Uhr, im Dreisamstadion gegen den FSV Mainz 05 II. Mit einem Sieg gegen die Bundesliga-Reserve der Nullfünfer würde der Sportclub die Hinserie mit soliden 26 Punkten beenden. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.
In der Fußball-Regionalliga ist am kommenden Wochenende bereits Halbzeit. Der letzte Spieltag der Hinrunde steht bevor, für den Bahlinger SC gleichsam der Auftakt zu einem immens wichtigen Viererpack vor der Winterpause. In drei der vier noch ausstehenden Partien dieser Herbstrunde kann der BSC zu Hause antreten und will hier zu alter Heimstärke zurückfinden. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.