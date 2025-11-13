 2025-10-30T14:25:35.653Z

Allgemeines
Angreifer Rico Wehrle (links) droht beim BSC für das Heimspiel gegen den TSV Steinbach Haiger auszufallen.
Angreifer Rico Wehrle (links) droht beim BSC für das Heimspiel gegen den TSV Steinbach Haiger auszufallen. – Foto: Claus G. Stoll

Dem Bahlinger SC helfen in bedrohlicher Lage nur Punkte weiter

Ebenfalls vor einem Heimspiel steht der SC Freiburg II.

Verlinkte Inhalte

Regionalliga Südwest
Mainz 05 II
SC Freiburg II
Bahlinger SC
TSV Steinbach Haiger

Um auf Sichtweite zu den Nichtabstiegsplätzen zu bleiben, sehnt sich der Bahlinger SC nach einem Erfolgserlebnis am Samstag gegen Steinbach. Ebenfalls vor einem Heimspiel steht der SC Freiburg II.

So., 16.11.2025, 14:00 Uhr
SC Freiburg
SC FreiburgSC Freiburg II
FSV Mainz 05
FSV Mainz 05Mainz 05 II
14:00

Nach zuletzt zehn Punkten aus vier Partien bietet sich für den SC Freiburg II die große Möglichkeit, dem vorderen Tabellendrittel auf die Pelle zu rücken. "Wir entwickeln uns gerade gut. Wir wollen an die jüngsten Spiele anknüpfen ", so SC-Coach Bernhard Weis vor dem Heimspiel am Sonntag, 14 Uhr, im Dreisamstadion gegen den FSV Mainz 05 II. Mit einem Sieg gegen die Bundesliga-Reserve der Nullfünfer würde der Sportclub die Hinserie mit soliden 26 Punkten beenden. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

Sa., 15.11.2025, 14:00 Uhr
Bahlinger SC
Bahlinger SCBahlinger SC
TSV Steinbach Haiger
TSV Steinbach HaigerTSV Steinbach Haiger
14:00live

In der Fußball-Regionalliga ist am kommenden Wochenende bereits Halbzeit. Der letzte Spieltag der Hinrunde steht bevor, für den Bahlinger SC gleichsam der Auftakt zu einem immens wichtigen Viererpack vor der Winterpause. In drei der vier noch ausstehenden Partien dieser Herbstrunde kann der BSC zu Hause antreten und will hier zu alter Heimstärke zurückfinden. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

Aufrufe: 013.11.2025, 16:45 Uhr
Matthias Kaufhold und Lukas Karrer (BZ)Autor