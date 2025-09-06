Die Weiterentwicklung junger Spieler ist dem Rheinland-Team wichtig (Symboldbild). – Foto: Uwe Anspach/dpa

Dem 1. FC Rheinland Übach-Palenberg gefällt es auf dem dritten Tabellenplatz KL C3 Heinsberg Übach-P.

Den Platz halten oder verbessern, das ist das Ziel des Trainers Thomas Grunow, der die Mannschaft in der Winterpause übernommen hat.

Beim 1. FC Rheinland Übach-Palenberg möchte Trainer Thomas Grunow mit seiner Mannschaft den dritten Tabellenplatz in der Kreisliga C3 aus der Vorsaison bestätigen „und wenn möglich verbessern“. Thomas Grunow hatte das Rheinland-Team in der Winterpause übernommen und es zur stärksten Rückrundenmannschaft geformt. Beeindruckend war dabei die Torausbeute. Mit insgesamt 82 Treffern hatte Rheinland die mit Abstand meisten Tore der Staffel 3 erzielt. 51 davon gelangen in der Rückrunde. So könnte es weitergehen. Thomas Grunow weist aber darauf hin, dass die Staffel 3 neu zusammengestellt wurde und mit drei Ab- und zwei Aufsteigern startet. Da sind Prognosen schwierig. Beim 1. FC Rheinland wurde der Kader erweitert. Fünf neue Spieler kamen hinzu. Zu den drei „neuen“ gesellten sich noch zwei ehemalige Jugendspieler. Abgänge gibt es nicht. Zwei Spieler, die in weiterer Entfernung wohnen, wechseln in den Stand-by-Modus. „Wir bleiben eine junge Mannschaft, auch wenn ein erfahrener Spieler hinzugekommen ist“, sagt Thomas Grunow.

Testspiele für die Spielpraxis Der Kader umfasst 24 Spieler. Das ist zu wenig, um eine zweite Mannschaft zu bilden. Man hat aber auch schon Vorkehrungen getroffen, um die Spieler, die nicht zum engeren Spieltagskader zählen, bei Laune zu halten. Für sie soll es während der Woche in Abständen Testspiele geben, um ihnen Spielpraxis zu geben. Ein Spiel wurde bereits ausgetragen.