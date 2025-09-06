Dem 1. FC Rheinland Übach-Palenberg gefällt es auf dem dritten Tabellenplatz

Den Platz halten oder verbessern, das ist das Ziel des Trainers Thomas Grunow, der die Mannschaft in der Winterpause übernommen hat.
Beim 1. FC Rheinland Übach-Palenberg möchte Trainer Thomas Grunow mit seiner Mannschaft den dritten Tabellenplatz in der Kreisliga C3 aus der Vorsaison bestätigen „und wenn möglich verbessern“. Thomas Grunow hatte das Rheinland-Team in der Winterpause übernommen und es zur stärksten Rückrundenmannschaft geformt. Beeindruckend war dabei die Torausbeute. Mit insgesamt 82 Treffern hatte Rheinland die mit Abstand meisten Tore der Staffel 3 erzielt. 51 davon gelangen in der Rückrunde.
So könnte es weitergehen. Thomas Grunow weist aber darauf hin, dass die Staffel 3 neu zusammengestellt wurde und mit drei Ab- und zwei Aufsteigern startet. Da sind Prognosen schwierig. Beim 1. FC Rheinland wurde der Kader erweitert. Fünf neue Spieler kamen hinzu. Zu den drei „neuen“ gesellten sich noch zwei ehemalige Jugendspieler. Abgänge gibt es nicht. Zwei Spieler, die in weiterer Entfernung wohnen, wechseln in den Stand-by-Modus. „Wir bleiben eine junge Mannschaft, auch wenn ein erfahrener Spieler hinzugekommen ist“, sagt Thomas Grunow.
Der Kader umfasst 24 Spieler. Das ist zu wenig, um eine zweite Mannschaft zu bilden. Man hat aber auch schon Vorkehrungen getroffen, um die Spieler, die nicht zum engeren Spieltagskader zählen, bei Laune zu halten. Für sie soll es während der Woche in Abständen Testspiele geben, um ihnen Spielpraxis zu geben. Ein Spiel wurde bereits ausgetragen.
„Wir haben mit offenen Karten gespielt, alle haben es akzeptiert und ziehen voll mit“, freut sich der Trainer. Während dieser Spiele könnten die Akteure, die in der C-Liga zum Einsatz gekommen sind, auslaufen oder im taktischen Bereich arbeiten. Das Team hat eine Reihe von Testspielen ausgetragen und dabei zwei Siege eingefahren. In der ersten Runde des Kreispokals musste man sich dem SC Wegberg mit 0:4 geschlagen geben. „In den ersten 20 Minuten hatten wir auch unsere Möglichkeiten“, blickt Thomas Grunow zurück. Beim Gegner hatte er drei bis vier Spieler gesehen, die den Unterschied ausmachten. „Wegberg hat verdient gewonnen“, sagt Thomas Grunow, der den SCW unter den Top-Fünf der Kreisliga B 1 erwartet. Wichtig für sein Team sei auch die Weiterentwicklung der jungen Spieler.
An diesem Sonntag startet Rheinland in die C-Liga-Saison mit dem Heimspiel gegen Waldenrath-Straeten II. Danach hat man zwei Wochen Pause bis zur zweiten Begegnung. Das ist zwar nicht so gut für den Spielrhythmus, hat aber auch einen Vorteil. „Wir haben viele Jungs, die zu den Heimspielen von Alemannia Aachen fahren“, sagt Thomas Grunow. Für sie kommt das spielfreie Wochenende genau richtig. Bei Überschneidungen von eigenen Spielen und Alemannia-Heimpartien hat aber der 1. FC Rheinland Vorrang.
