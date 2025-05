Dem 1. FC Monheim fehlt die Entschlossenheit

Er hatte sein Team auf die Spielweise der SpVg Schonnebeck vorbereitet, nur kamen die angedachten Gegenmittel nicht oder nur fehlerhaft zur Umsetzung. „Schonnebeck ist klar strukturiert, und wir haben auch vorhergesagt, was kommt“, sagte der FCM-Trainer, der aber dann sehen musste: „In Summe haben wir gegen den Ball zu viel spekuliert, haben versucht, einen Ball zu attackieren, den wir nicht erwischen, dann macht es Schonnebeck über die Außen scharf. Auf der anderen Seite waren wir in Szenen zu statisch, in denen wir attackieren mussten, haben unsaubere Bälle gespielt und waren in den Abständen nicht kompakt genug, um zweite Bälle zu gewinnen. Das war keine gute Mischung.“

Das Schonnebecker 1:0 fiel so, wie es sich Trainer wünschen können – wenn ihr Team denn trifft und nicht selber kassiert. „Wir reißen die eine Seite auf, die bringen den Ball scharf vor das Tor und dann ist bei denen die Box besetzt – so, wie man es machen muss“, sagte Ruess über den ersten Streich von Connor David Tönnies (14. Minute). Dieses Element ging dem FCM in Essen diesmal ab: „Wir hatten bei unseren Situationen keineManpower in der Box“, bemängelte Ruess, dem auch die Entscheidungsfindung beispielsweise bei einer Aktion von Kameron Blaise fehlte. „Da haben wir halbgare Chancen selber noch verdaddelt“, fand der Coach.