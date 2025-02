Dem 1. FC Kleve droht ein Torwartproblem

Es bleibt zunächst bei der Eichhörnchen-Methode. Nach dem 1:1 gegen den Drittletzten Sportfreunde Niederwenigern hat sich Oberligist 1. FC Kleve am Sonntag auch beim Vorletzten Union Nettetal mit einer Punkteteilung begnügen müssen. Nach 90 Minuten hieß es erneut 1:1 (1:0).

So., 23.02.2025, 15:15 Uhr

Gastgeber Union Nettetal stand vor der Partie nach elf sieglosen Spielen in Folge unter Zugzwang. „Wir müssen gewinnen“, hatte Union-Coach Kemal Kuc unmissverständlich gefordert. Dabei verzichtete er auf die Dienste von Yechan Baek, der in der Winterpause den Bresserberg verlassen hat und nach Nettetal gewechselt ist. Der Außenstürmer verharrte bis zum Abpfiff auf der Bank.

Umut Akpinar hatte einige personelle Änderungen gegenüber dem Spiel gegen Niederwenigern vorgenommen. Kapitän Fabio Forster und Memlan Darwish rückten nach Ablauf ihrer Sperren wieder in die Startformation, zu der nach langer Verletzungspause auch Diwan Duyar gehörte.

Taner droht Zwangspause

Eine Schrecksekunde gab es für Umut Akpinar schon nach zehn Minuten, als sich Schlussmann Ahmet Taner bei einer Parade an der Hand verletzte.

„Das sieht überhaupt nicht gut aus. Entweder ist ein Finger gebrochen oder ausgekugelt“, sagte der Trainer. Ahmet Taner bewies allerdings Nehmerqualitäten und hielt bis zum Schlusspfiff durch – jetzt droht der Klever Nummer eins allerdings eine längere Pause.

Da auch der Ersatzmann Henning Divis wegen einer gerissenen Fingersehne noch mehrere Wochen ausfallen wird, könnten die Rot-Blauen ein ernsthaftes Problem bekommen.

Zum Spiel: Den besseren Start erwischte der 1. FC Kleve, der in der 18. Minute durch Duyar in Führung ging. Nach einer unübersichtlichen Aktion im gegnerischen Strafraum reagierte der flinke Außenspieler gedankenschnell und schob das Spielgerät zum 1:0 über die Linie.

Aber in der 70. Minute gelang den Gastgebern durch Malik Timmerberg das 1:1. Dabei hätte kurz zuvor Diwan Duyar für klare Verhältnisse sorgen können, doch im Fünf-Meter-Raum stehend schoss er den Ball weit über das Tor.

„Das war eine Riesengelegenheit“, ärgerte sich Georg Mewes. „Fairerweise muss ich aber sagen, dass das Remis schon gerecht ist.“

Umut Akpinar resümierte das Spiel so: „In der ersten Halbzeit waren wir die überlegene Mannschaft, nach der Pause kam Nettetal besser in die Partie. Doch wir hätten trotzdem alles klar machen müssen. Gleich in drei aussichtsreichen Situationen haben wir zu schlampig agiert.“

Nächstes Kellerduell steht an

Nach dem kommenden Karnevalswochenende geht der Abstiegskampf mit dem dritten Kellerduell in Folge in die nächste Runde. Am Sonntag, 9. März, empfängt der 1. FC Kleve den aktuellen Viertletzten Sportfreunde Baumberg.

Mit dem ersten Sieg im neuen Jahr kann sich die Mannschaft gehörig Luft verschaffen, allerdings kann es auch richtig eng werden, falls das Erfolgserlebnis ausbleiben sollte. Es bleibt spannend, die Nerven des Klever Anhangs werden auch in der laufenden Saison weiterhin auf eine harte Probe gestellt.