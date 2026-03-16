🖤❤️ Delschad Eido Ilias verstärkt die Defensive der Victoria

Der FC Victoria Pier-Schophoven kann den nächsten Neuzugang für die Saison 2026/2027 begrüßen: Delschad Eido Ilias schließt sich den Schwarz-Roten an und verstärkt künftig die Defensive.

Der 33-Jährige bringt reichlich Erfahrung aus dem regionalen Amateurfußball mit. In seiner bisherigen Laufbahn absolvierte Delschad bereits 94 Spiele und sammelte dabei wertvolle Erfahrung, die er nun in die Hintermannschaft der Victoria einbringen soll.