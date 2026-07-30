– Foto: Christoph Kulhoff

Die Sommerpause ist vorbei – auch in der Bezirksliga Weser-Ems Staffel 2 beginnt am Wochenende die neue Spielzeit. Mit dem Delmenhorster TB, dem FC FW Zetel und dem TuS Petersfehn stoßen gleich drei Aufsteiger aus den Kreisligen zur Liga hinzu. Während Zetel nach nur einem Jahr in die Bezirksliga zurückkehr und nun Fuß fassen will, versucht der SV Brake nach einer Saison Landesliga wieder oben anzugreifen. Mit dem Vizemeister GVO Oldenburg sowie mehreren ambitionierten Mannschaften verspricht bereits der erste Spieltag zahlreiche interessante Begegnungen.

Mit dem TSV Großenkneten und dem FC Rastede treffen zwei Mannschaften aufeinander, die sich in der neuen Saison weiterentwickeln möchten. Rastede hat den Kader im Sommer gezielt verstärkt und reist mit neuem Schwung zum Auswärtsspiel. Für beide Teams könnte ein erfolgreicher Auftakt bereits richtungsweisend für die kommenden Wochen sein.

So., 02.08.2026, 15:00 Uhr TV Jahn Delmenhorst TV Jahn FC FW Zetel FC FW Zetel 15:00 PUSH

Auch der FC FW Zetel startet auswärts in die neue Saison. Nach der direkten Rückkehr in die Bezirksliga will der Aufsteiger beweisen, dass er sich dauerhaft in der Spielklasse etablieren kann. Mit dem TV Jahn Delmenhorst wartet jedoch eine Mannschaft, die zum Auftakt keine Punkte verschenken möchte.

Den Auftakt der neuen Saison bestreiten am Freitagabend der SV Tur Abdin Delmenhorst und der TuS Obenstrohe. Beide Mannschaften wollen mit einem Erfolgserlebnis in die Spielzeit starten und früh wichtige Zähler sammeln. Gerade in den ersten Saisonwochen gilt es, schnell in den Rhythmus zu finden und Selbstvertrauen aufzubauen.

Der Vizemeister der Vorsaison eröffnet die neue Spielzeit vor heimischer Kulisse. GVO Oldenburg zählt erneut zum erweiterten Favoritenkreis und möchte gegen den FC Hude direkt den ersten Dreier einfahren. Die Gäste werden allerdings alles daransetzen, dem Titelanwärter den Saisonauftakt zu erschweren.

Für den TuS Petersfehn beginnt nach dem Aufstieg das Abenteuer Bezirksliga direkt mit einer anspruchsvollen Auswärtsaufgabe beim Heidmühler FC. Die Gastgeber verfügen über reichlich Erfahrung in der Liga und wollen diese gegen den Neuling ausspielen. Petersfehn dürfte dagegen versuchen, die Aufstiegseuphorie mitzunehmen und direkt ein Ausrufezeichen zu setzen.

Zwei etablierte Bezirksligisten treffen in Oldenburg aufeinander. Sowohl der VfL Oldenburg II als auch der 1. FC Nordenham wollen mit einem positiven Ergebnis in die neue Saison starten. Vieles spricht für eine ausgeglichene Begegnung, in der Kleinigkeiten über Sieg oder Niederlage entscheiden könnten.