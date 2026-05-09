Delmenhorst will versöhnlichen Abschluss

– Foto: Andreas LITZE Richter

Der Klassenerhalt ist geschafft, der Druck genommen. Dennoch will der TV Jahn Delmenhorst die Saison nicht austrudeln lassen. Gegen den SV Meppen II soll ein erfolgreicher Abschluss her – auch, um das enttäuschende Hinspiel vergessen zu machen.

Vor dem letzten Spieltag der Frauen-Oberliga Niedersachsen West hat der TV Jahn Delmenhorst sein wichtigstes Ziel bereits erreicht. Der Klassenerhalt steht fest, ein Endspiel gegen den direkten Konkurrenten SV Meppen II bleibt aus. Entsprechend gelöst blickt Trainer Daniel Prause auf die Partie am Wochenende.

„Es war unser großes Ziel, jetzt gegen Meppen am Ende nicht noch ein Finale zu haben, sodass wir recht gelöst in das Spiel gehen können“, sagte Prause. Trotzdem habe sich seine Mannschaft für den Saisonabschluss noch einmal klare Vorgaben gesetzt.

An erster Stelle steht dabei die Wiedergutmachung für das Hinspiel. „Wir haben gegen Meppen eine unserer schlechtesten Saisonleistungen gezeigt. Das war wirklich, wirklich nicht gut“, erklärte der Trainer. Die Partie sei in den vergangenen Monaten immer wieder Thema gewesen. „Wir haben viele Szenen aus dem Spiel genutzt, um Sachen aufzuarbeiten und anders anzugehen.“ Ein solcher „Totalausfall“ dürfe seiner Mannschaft nicht noch einmal passieren.

Neben der sportlichen Revanche richtet sich der Blick auch auf die Tabelle. Delmenhorst geht als Tabellenneunter in den letzten Spieltag und möchte diese Platzierung verteidigen. „Wir wollen ganz klar einen einstelligen Tabellenplatz“, sagte Prause. Zwar habe die Mannschaft ihr internes Punkteziel knapp verpasst, „entsprechend sollte es die Platzierung zumindest sein“.

Besonders emotional dürfte die Partie zudem wegen der personellen Veränderungen im Sommer werden. Mehrere Spielerinnen werden den Verein verlassen oder ihre Karriere beenden. „Diesen Mädels, die teilweise schon sehr lange beim TV Jahn sind, wollen wir einfach einen richtig guten Abschied bereiten“, betonte Prause. Mit „nochmal drei Punkten“ und „einer richtigen TV-Jahn-Leistung“ wolle die Mannschaft ihre gemeinsame DNA ein letztes Mal auf den Platz bringen.

Auch personell sieht sich Delmenhorst gut aufgestellt. Bis auf zwei leicht angeschlagene Spielerinnen, bei denen Vorsicht walten gelassen wird, steht dem Trainer ein voller Kader zur Verfügung. „Wir haben einen komplett vollen Kader mit 20 Mädels. Das zeigt auch, dass wir in dem Bereich gut gearbeitet haben in dieser Saison“, sagte Prause.

Damit geht der TV Jahn Delmenhorst mit klaren Zielen und einer besonderen emotionalen Note in den letzten Spieltag der Saison.