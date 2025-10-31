Delmenhorst will gegen Lutten zurück in die Spur

TV Jahn Delmenhorst empfängt am Sonntag (2. November) den TuS Lutten. Nach dem Dämpfer am vergangenen Wochenende will das Team von Trainer Daniel Prause in der Frauen-Oberliga Niedersachsen West wieder an die vorherige Erfolgsserie anknüpfen. Trotz Verletzungssorgen geht der Coach optimistisch in die Partie – und fordert eine konzentrierte Leistung über 90 Minuten.

Am kommenden Sonntag trifft TV Jahn Delmenhorst im Heimspiel der Frauen-Oberliga Niedersachsen West auf den TuS Lutten. Nach zuletzt drei ungeschlagenen Spielen in Serie musste Delmenhorst am vergangenen Wochenende einen Rückschlag hinnehmen – nun soll die Rückkehr auf die Erfolgsspur gelingen.

Nach der Niederlage am vergangenen Wochenende will Prause nun eine Reaktion sehen: „Wir haben eine gute Serie gehabt, die jetzt durch kein gutes Spiel unterbrochen wurde. Das heißt, wir wollen unbedingt wieder die Spur finden. Unser Anspruch muss sein, dass Lutten gar nicht der Stolperstein ist.“ Der Trainer fordert von seiner Mannschaft Selbstbewusstsein und Entschlossenheit: „Von daher gehe ich davon aus, dass wir durchaus selbstbewusst sind – auch als schrittweise Reaktion auf die Niederlage. Mit allem, was wir haben, wollen wir die Punkte in Delmenhorst behalten.“

Trainer Daniel Prause erinnert dabei an das letzte Duell mit Lutten vor zwei Wochen: „In Lutten haben wir verdient und klar 4:2 gewonnen. Wir haben aber gleichzeitig auch keine gute erste Halbzeit gespielt. Da sind wir schon deutlich drauf eingegangen und wissen, dass wir diesmal wieder an unser Limit kommen müssen.“ Besonders die zweite Halbzeit sei damals ausschlaggebend gewesen: „Wir hatten eine umso bessere zweite Halbzeit und gewinnen dann auch verdient 4:2. Auch wenn es nicht alles ideal lief, am Ende war es ungefährdet – und das nehmen wir uns diesmal natürlich auch vor.“

Ein Sieg gegen Lutten wäre für Delmenhorst nicht nur ein wichtiger Befreiungsschlag, sondern auch ein Schritt in Richtung Tabellenmittelfeld. Aktuell belegt das Team mit elf Punkten aus zehn Spielen Platz neun, während der TuS Lutten mit nur drei Punkten am Tabellenende steht. „Das wären total wichtige und total gute Punkte“, so Prause. „Wir würden damit wirklich einen Riesenschritt ins Tabellenmittelfeld machen. Das wollen wir unbedingt – und ich glaube, das haben wir uns auch verdient.“

Einfach wird die Aufgabe jedoch nicht. Prause muss auf mehrere verletzte Spielerinnen verzichten: „Letzte Woche sind uns tatsächlich zwei Spielerinnen kaputtgetreten worden, die jetzt erst einmal ausfallen werden. Auch für eine Weile. Die Befürchtungen sind da leider wahr geworden. Ansonsten haben wir noch ein, zwei kleinere Verletzungen. Grundsätzlich haben wir aber einen guten und vollen Kader – darauf können wir reagieren.“ Trotz der Ausfälle gibt sich der Coach zuversichtlich: „Ich mache mir da keine Sorgen. Ich weiß, dass die Mädels das gewohnt sind, dass wir uns auf den gesamten Kader verlassen können. Ich erwarte keinen großen Leistungsabfall, auch wenn wir zwei, drei Ausfälle haben.“

Sein Anspruch ist klar: „Unser Anspruch muss sein, drei Punkte zu holen. Nach der guten Serie, die jetzt abrupt gestoppt ist, ist unser Ziel, wieder zu gewinnen. Alles andere würde uns extrem ärgern, weil wir damit beweisen können, dass letzte Woche vielleicht nur ein kleiner Ausrutscher war – aber kein Rückfall in die Anfangsphase der Saison.“

Zum Abschluss betont Prause den positiven Blick nach vorn: „Ich bin ziemlich sicher, dass wir eine gute Partie machen werden. Wir haben gut trainiert die Woche. Wir müssen ein bisschen umstellen, ein bisschen umdenken, aber es gibt im Moment nichts, was den Blick nach vorne trübt.“