Delmenhorst will Favoriten ärgern – Jesteburg-Bendestorf warnt vor har

Am Sonntag (14.09.) kommt es in der Frauen-Oberliga Niedersachsen West zum erneuten Aufeinandertreffen von TV Jahn Delmenhorst und FC Jesteburg-Bendestorf. Beide Teams kennen sich aus dem Pokal, wo Jesteburg mit 4:1 siegte – doch beide Trainer sind sich einig, dass das Ergebnis über den wahren Spielverlauf hinwegtäuscht.

Nur drei Wochen nach dem Pokalduell stehen sich TV Jahn Delmenhorst und der FC Jesteburg-Bendestorf erneut gegenüber. Damals gewann Jesteburg mit 4:1, doch Delmenhorsts Trainer Daniel Prause warnt vor einer vorschnellen Bewertung: „Wir haben Jesteburg ja schon in der ersten Runde des Pokals gespielt, da 4:1 verloren, was aber das Ergebnis zu hoch ausgefallen ist und wir zu dem Zeitpunkt, glaube ich, auch noch nicht so weit waren, wie wir jetzt sind. Wir haben da eigentlich ein ganz gutes Spiel gemacht.“



Prause hat seine Mannschaft in der spielfreien Woche gezielt vorbereitet: „Wir erwarten schon in Jesteburg eine Mannschaft aus einem absoluten oberen Drittel beziehungsweise eine absolute Top-Mannschaft in dieser Liga. Das wissen wir, da sind wir darauf vorbereitet. Wir haben jetzt mehrere Videoaufnahmen von Jesteburg gesehen, wir haben uns akribisch darauf vorbereitet. Wir hatten durch die spielfreie Woche noch ein bisschen mehr Zeit, haben am Wochenende nochmal ein Testspiel gespielt. Wir werden also gut vorbereitet sein, wir haben klare Ideen, wie wir Jesteburg spielen wollen und sind da recht selbstbewusst.“ Der Coach blickt trotz schwieriger Ergebnisse optimistisch nach vorne: „Wir haben jetzt die letzten drei Ligaspiele, mit einer Niederlage und zwei Unentschieden, jedes Mal so beendet, dass wir danach rausgegangen sind und gesagt haben: verdammt ärgerlich, hier war definitiv vielleicht mehr drin, sodass wir jetzt tatsächlich bisher immer so ein bisschen unter Wert geschlagen worden sind beziehungsweise dann auch nur Unentschieden gespielt haben, wenn wir eigentlich klar gewinnen müssen. Und das wollen wir alles so ein bisschen drehen am Wochenende.“