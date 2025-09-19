Delmenhorst will Favorit Gretesch ärgern

– Foto: Cedric Siefker

Am Sonntag trifft die SG TSG Gretesch/Osnabrücker SC als Spitzenreiter der Frauen-Oberliga Niedersachsen West auf TV Jahn Delmenhorst. Während Gretesch auf die Tabellenführung vertraut, will Delmenhorst aus starken Leistungen endlich Zählbares mitnehmen. Beide Trainer blicken mit Respekt und klaren Erwartungen auf die Partie.

Wenn der Tabellenführer SG TSG Gretesch/Osnabrücker SC am Sonntag den Elften TV Jahn Delmenhorst empfängt, scheint die Rollenverteilung auf den ersten Blick klar. Doch beide Trainer warnen vor voreiligen Schlüssen. Johannes Müller, Trainer des Spitzenreiters, mahnt: „Wir gehen für Sonntag von einem komplizierten Spiel aus. Delmenhorst ist sicherlich deutlich besser, als es der Tabellenplatz aussagt. Dazu haben sie in der vergangenen Woche gegen Jesteburg das Spiel lange offen gehalten und waren nah an einem Punktgewinn. Wir wissen, was uns erwartet und wollen an die gute Leistung der vergangenen Woche anknüpfen. Personell sieht es wieder etwas besser aus, die ein oder andere, die zuletzt krankheitsbedingt gefehlt hat, kann wieder mitwirken.“ Auch Daniel Prause, Coach des TV Jahn, sieht seine Mannschaft keineswegs chancenlos und betont den Respekt vor dem Gegner: „Ich glaube, dass Gretesch bisher tatsächlich richtig, richtig, richtig gut in die Saison gekommen ist, richtig gute Ergebnisse eingefahren hat. So wie wir uns bisher Gretesch auch hin und wieder angeschaut haben, beziehungsweise auch die Statements aus Gretesch deuten, waren sie jetzt auch nicht immer 100 % zufrieden mit der Art und Weise, wie sie zu ihren Ergebnissen gekommen sind. Aber sie kommen eben zu ihren Ergebnissen. Das ist im Moment vielleicht ein bisschen der Unterschied zwischen uns.“

Delmenhorst hat bislang zwar nur zwei Punkte geholt, präsentierte sich jedoch phasenweise stark. Prause erklärt: „Wir sind streckenweise recht zufrieden mit der Art und Weise, wie wir uns präsentieren, aber holen netto noch nicht die Ergebnisse. Aber wir haben es jetzt ein paar Mal gesagt, ein paar Mal angesprochen, dass wir als TV Jahn eben eigentlich immer ein bisschen besonders sind, immer ein bisschen anders sind, versuchen, Dinge anders zu machen, anders zu gestalten. Und so werden wir auch dieses Spiel jetzt angehen, dass wir noch enger zusammenstehen, noch enger zusammenrücken, dass wir jetzt wirklich diese Lust aufs Verteidigen, Lust dann in die Offensive umzuschalten, völlig ohne Druck, aber mit ganz viel Gier versuchen, in Gretesch aufzutreten.“ Trotz der Favoritenrolle des Tabellenführers glaubt Prause an eine Überraschung: „Wir werden uns da nicht verstecken, nicht von unseren Plänen abrücken, weil wir denen 100 % vertrauen und weil wir vielleicht auch so ein paar Ideen haben, wie wir Gretesch ärgern können und wollen. Und da sind wir relativ sicher, dass wir das auch hinbekommen. Wenn wir eine vernünftige Leistung auf die Platte kriegen, haben wir bisher jede Mannschaft wahnsinnig geärgert. Und irgendwann wird dieser berühmte Knoten platzen, dass wir dann aus unseren guten Performances eben am Ende auch was Zählbares mitnehmen.“