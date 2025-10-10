Delmenhorst will Büppel ärgern

Am Gallimarkt-Wochenende wartet auf den TV Jahn Delmenhorst ein intensives Duell gegen den TuS Büppel. Während Büppel spielerische Lösungen sucht, setzt Aufsteiger Delmenhorst auf seine kämpferische Mentalität – und will den Favoriten erneut vor Probleme stellen.

Wenn der TV Jahn Delmenhorst am Sonntag den TuS Büppel empfängt, treffen zwei Mannschaften aufeinander, die unterschiedlicher kaum sein könnten – und doch eine Gemeinsamkeit teilen: Beide Teams gehen mit großem Selbstvertrauen in die Partie. Für Delmenhorst, aktuell auf Rang neun der Frauen-Oberliga Niedersachsen West, ist das Spiel nicht nur ein weiteres Ligaduell, sondern auch eines mit besonderer Bedeutung.

Der Aufsteiger aus Delmenhorst hat in dieser Saison bislang zwei Niederlagen kassiert, jedoch mehrfach knapp Punkte liegen lassen. Prause sieht darin dennoch eine positive Entwicklung: „Wir sind sehr, sehr schwer zu schlagen. In dieser Liga haben das erst zwei Mannschaften geschafft – und das waren wahnsinnig enge Spiele. Wenn du als Aufsteiger erstmal schwer zu schlagen bist, ist das ein gutes Zeichen, weil man sich im Laufe der Saison immer noch verbessert.“

„Wir erwarten mit dem TuS eine Mannschaft, bei der es viele Verbindungen zwischen dem TV Jahn und dem TuS gibt“, erklärt Delmenhorsts Trainer Daniel Prause. „Deswegen bedeutet das Spiel sicherlich dem einen oder der anderen ein bisschen was.“ Entsprechend sei auch die Vorfreude innerhalb des Teams groß: „Ich glaube, die Vorbereitung ist vielleicht auch ein bisschen anders als bei einem ganz gewöhnlichen Ligaspiel. Wir freuen uns wahnsinnig drauf.“

Entsprechend will sein Team auch am Sonntag wieder mutig auftreten. „Wir müssen uns nicht von Niederlagen erholen, sondern können auf Unentschieden aufbauen. Das machen wir Woche für Woche“, so Prause. „Wir erwarten ein intensiv geführtes, vielleicht auch hitziges Spiel. Aber wir sind bereit dafür. Wir können die Hitze ins Spiel bringen – und auch mit Hitze umgehen.“

Das Selbstvertrauen beim TV Jahn ist groß. „Ich gehe fest davon aus, dass wir bereit sind für die Partie und wieder punkten werden“, sagt Prause. „Selbst wenn wir am Ende vielleicht ohne Punkt rausgehen, wollen wir dem TuS einen sehr schwierigen Sonntag bescheren. Das ist unsere Aufgabe als Aufsteiger – das steckt tief in unserer DNA.“

Der Coach lobt zudem den Charakter seiner Mannschaft: „Ich vertraue den Mädels zu 100 Prozent, dass sie eine Top-Leistung abrufen können. Wichtig ist, dass wir den Fußball, den wir spielen wollen, auf den Platz bringen. Dann können wir, egal wie das Ergebnis am Ende aussieht, mit erhobenem Kopf vom Platz gehen – und ich gehe schwer davon aus, dass wir dabei auch ein paar Punkte mitnehmen.“

Der Gegner aus Büppel reist mit einer guten Ausgangsposition an. Der Tabellensechste hat nach neun Spielen vier Siege und zwei Remis auf dem Konto. Trainer Moritz König erwartet „ein intensives Spiel“, sieht seine Mannschaft aber gut vorbereitet: „Delmenhorst tritt sehr körperlich auf. Wir wollen das mit unseren spielerischen Lösungen beantworten und unseren Fokus weiter auf unsere Entwicklung legen.“

Beide Teams versprechen also ein spannendes, kampfbetontes Duell – mit zwei Trainern, die ihren Weg kennen und ihren Teams klar vertrauen.