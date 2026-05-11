Delmenhorst verliert zum Abschluss

– Foto: Andreas LITZE Richter

Der TV Jahn Delmenhorst hat die Saison in der Frauen-Oberliga Niedersachsen West mit einer deutlichen 1:4-Heimniederlage gegen den SV Meppen II beendet. Trotz frühem Führungstreffer verlor die Partie zunehmend ihre Struktur und entwickelte sich zu einem hitzigen Schlagabtausch.

Der TV Jahn Delmenhorst hat sich mit einer deutlichen 1:4-Niederlage gegen den SV Meppen II aus der Saison verabschiedet. Vor heimischer Kulisse erwischten die Gastgeberinnen zunächst den besseren Start, mussten sich am Ende aber einem effektiveren Gegner geschlagen geben.

Pia Von Kosodowski brachte den TV Jahn bereits in der 9. Minute in Führung. Die Antwort der Gäste ließ allerdings nicht lange auf sich warten: Jule Pollmann glich nur drei Minuten später aus. Kurz vor der Pause drehte Johanna Von Oy die Partie zugunsten der Meppenerinnen, die nach dem Seitenwechsel durch einen weiteren Treffer Von Oys sowie ein Tor von Alina Rehnen den Endstand herstellten.

Im Mittelpunkt des Nachmittags standen beim TV Jahn jedoch auch die Verabschiedungen mehrerer langjähriger Spielerinnen. „Im Vordergrund stand die Verabschiedung von den Mädels, die jetzt lange bei uns im Verein waren“, sagte Trainer Daniel Prause nach dem Spiel.

Sportlich zeigte sich der Coach dagegen deutlich unzufrieden. Zwar sei seine Mannschaft „gut reingekommen“ und habe sich nach der frühen Führung weitere gute Möglichkeiten erspielt, insgesamt habe der TV Jahn aber vor allem nach der Pause die Kontrolle verloren. „Das Spiel wurde in der zweiten Halbzeit durch viele Wechsel und viele Umstellungen dann ganz wild. Das ist auch okay. Grundsätzlich sind wir aber nicht zufrieden mit dem Spiel“, erklärte Prause.

Besonders die zunehmende Hektik auf dem Platz missfiel dem Trainer. „Wir haben uns auf viele Nicklichkeiten eingelassen. Es war dann auch kein schönes Spiel“, sagte Prause. Beide Mannschaften hätten sich „in Zweikämpfen aufgerieben, die unnötig waren“, und darüber den strukturierten Fußball vermissen lassen. „Das ist uns am Ende vor die Füße gefallen.“

Der Coach sprach deshalb von einer der schwächsten Leistungen der vergangenen Wochen: „Ich finde, das war seit Wochen mal wieder ein richtig schlechtes Spiel von uns.“ Gleichzeitig betonte Prause, dass der bereits gesicherte Klassenerhalt zumindest etwas Druck genommen habe.

Mit Blick auf die kommende Saison kündigte der Trainer umfassende Veränderungen an. „Es wird viele Veränderungen geben. Wir stellen uns ein bisschen neu auf, wappnen uns neu und werden dann nächste Saison voll angreifen“, sagte Prause. Die enttäuschende Vorstellung gegen Meppen habe noch einmal gezeigt, „dass wir ein paar Veränderungen brauchen“.