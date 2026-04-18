Delmenhorst unter Druck: Letzte Chance im Abstiegskampf

– Foto: Andreas LITZE Richter

Für den TV Jahn Delmenhorst geht es im Kellerduell um nicht weniger als den Klassenerhalt. Trainer Daniel Prause macht vor dem Spiel die Marschroute klar – und erhöht den Druck auf seine Mannschaft.

Wenn der TV Jahn Delmenhorst am Wochenende den SV Ahlerstedt/Ottendorf empfängt, ist die Ausgangslage eindeutig: Die Gastgeber stehen unter Zugzwang. Nach zuletzt ordentlichen Leistungen ohne entsprechenden Ertrag fordert Trainer Daniel Prause nun zwingend Punkte.

„Ich glaube, die Zeit der Worte ist vorbei“, stellt Prause klar. Nach einer „wahnsinnig guten Trainingswoche“ und einer starken ersten Halbzeit im vergangenen Spiel sieht er keine Ausreden mehr: „Der Kader ist komplett voll. Mir stehen alle Spielerinnen zur Verfügung. Es gibt am Ende jetzt gar keine Ausreden mehr für die Mädels. Wir müssen jetzt liefern.“

Die Situation im Tabellenkeller verschärft den Druck zusätzlich. Delmenhorst rangiert auf einem Abstiegsplatz, ein Erfolg könnte jedoch einen entscheidenden Schritt Richtung Klassenerhalt bedeuten. „Wir müssen jetzt noch einmal punkten. Dann ist der Klassenerhalt meines Erachtens nach zu 90 Prozent sicher“, betont Prause und macht die Bedeutung der Partie unmissverständlich klar: „Es gibt keine Ausreden. Wir müssen punkten.“

Dabei ist dem Trainer bewusst, dass die bisherigen Auftritte durchaus Potenzial gezeigt haben: „Das Einzige, was uns in den letzten Wochen gefehlt hat, waren wirklich am Ende die Ergebnisse.“ Genau daran soll nun angesetzt werden – unabhängig von der Art und Weise: „Jetzt ist es am Ende scheißegal, wie, aber morgen muss ein Ergebnis kommen.“

Der Gegner aus Ahlerstedt reist derweil mit Respekt, aber auch klaren Ambitionen an. Trainer Benjamin Saul erwartet eine intensive Begegnung: „Sehr kämpferische Mannschaft Delmenhorst. Wir hatten schon zweimal oder dreimal das Vergnügen, gegen sie zu spielen.“ Gleichzeitig formuliert er das Ziel seiner Mannschaft deutlich: „Wir wissen, woran wir anknüpfen müssen und wollen natürlich auch den Dreier aus Delmenhorst entführen.“

Für beide Teams steht somit viel auf dem Spiel: Während Delmenhorst um den Klassenerhalt kämpft, will Ahlerstedt/Ottendorf wichtige Punkte im gesicherten Tabellenmittelfeld sammeln. Die Voraussetzungen für eine umkämpfte Partie sind gegeben.