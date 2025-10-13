Delmenhorst überrascht Büppel mit starker Teamleistung

– Foto: Karl-Heinz Rickelmann

Der TV Jahn Delmenhorst setzte sich am Sonntag überraschend mit 2:0 gegen den TuS Büppel durch. In einer intensiven Partie überzeugte der Aufsteiger mit taktischer Cleverness, großer Leidenschaft und zwei sehenswert herausgespielten Treffern.

Der TV Jahn Delmenhorst hat am Wochenende ein Ausrufezeichen in der Frauen-Oberliga Niedersachsen West gesetzt. Der Aufsteiger gewann zuhause mit 2:0 gegen den favorisierten TuS Büppel und feierte damit den ersten Saisonsieg. Für Trainer Daniel Prause war der Erfolg das Ergebnis einer geschlossenen Mannschaftsleistung: „Es geht heute ein massiv großes Lob raus an das gesamte Team – und da meine ich wirklich jeden, egal ob auf der Bank, im Trainerteam, im Staff oder auf der Tribüne. Das war heute eine mega Atmosphäre und eine große Gemeinschaft, die diese drei Punkte erarbeitet hat.“



Von Beginn an entwickelte sich eine intensive Begegnung. Beide Mannschaften kämpften verbissen um jeden Ball – nicht zuletzt, weil es zwischen den Vereinen in der Vergangenheit einige emotionale Duelle gegeben hatte. „Wie angekündigt war es eine intensive Partie, die lange und hart umkämpft war. Das war keine Überraschung, aber wir hatten keine Sorgen, mit so einem Spiel umgehen zu können“, erklärte Prause. Delmenhorst präsentierte sich taktisch diszipliniert, ließ Büppel kaum Raum zur Entfaltung und nutzte eigene Standardsituationen eiskalt. Nach einer einstudierten Ecke traf Jonna Rüdebusch früh zur 1:0-Führung. „Wir hatten eine klare Idee, wie wir mit, aber auch gegen den Ball spielen wollen – und die ist einfach aufgegangen. Auch hinter dieser Ecke steckte ein klarer Plan, den die Mädels zu 100 Prozent umgesetzt haben“, lobte der Coach.