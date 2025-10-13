Delmenhorst überrascht Büppel mit starker Teamleistung

Der TV Jahn Delmenhorst setzte sich am Sonntag überraschend mit 2:0 gegen den TuS Büppel durch. In einer intensiven Partie überzeugte der Aufsteiger mit taktischer Cleverness, großer Leidenschaft und zwei sehenswert herausgespielten Treffern.
Der TV Jahn Delmenhorst hat am Wochenende ein Ausrufezeichen in der Frauen-Oberliga Niedersachsen West gesetzt. Der Aufsteiger gewann zuhause mit 2:0 gegen den favorisierten TuS Büppel und feierte damit den ersten Saisonsieg. Für Trainer Daniel Prause war der Erfolg das Ergebnis einer geschlossenen Mannschaftsleistung: „Es geht heute ein massiv großes Lob raus an das gesamte Team – und da meine ich wirklich jeden, egal ob auf der Bank, im Trainerteam, im Staff oder auf der Tribüne. Das war heute eine mega Atmosphäre und eine große Gemeinschaft, die diese drei Punkte erarbeitet hat.“
Von Beginn an entwickelte sich eine intensive Begegnung. Beide Mannschaften kämpften verbissen um jeden Ball – nicht zuletzt, weil es zwischen den Vereinen in der Vergangenheit einige emotionale Duelle gegeben hatte. „Wie angekündigt war es eine intensive Partie, die lange und hart umkämpft war. Das war keine Überraschung, aber wir hatten keine Sorgen, mit so einem Spiel umgehen zu können“, erklärte Prause.
Delmenhorst präsentierte sich taktisch diszipliniert, ließ Büppel kaum Raum zur Entfaltung und nutzte eigene Standardsituationen eiskalt. Nach einer einstudierten Ecke traf Jonna Rüdebusch früh zur 1:0-Führung. „Wir hatten eine klare Idee, wie wir mit, aber auch gegen den Ball spielen wollen – und die ist einfach aufgegangen. Auch hinter dieser Ecke steckte ein klarer Plan, den die Mädels zu 100 Prozent umgesetzt haben“, lobte der Coach.
In der 34. Minute legte Safia Medawar nach, die gegen ihren ehemaligen Verein besonders motiviert war. „Für sie freut es mich heute besonders, weil sie eben auch eine Geschichte mit Büppel hat“, sagte Prause. „Das zweite Tor fiel nach einer Kombination genau so, wie wir es im Training einstudiert haben – mit Tiefenlauf über die Schiene und Abschluss aus dem Rückraum.“
Trotz der ruppigen Spielweise des Gegners behielt Delmenhorst kühlen Kopf. „In einer insgesamt sehr hitzigen Partie kriegen wir nicht eine einzige gelbe Karte. Uns wird oft vorgeworfen, dass wir hart spielen – ich glaube, wir spielen einfach intensiv, und damit kann nicht jeder Gegner umgehen“, betonte der Trainer.
Während Prause über den „wahnsinnigen Aufschwung“ durch den Sieg sprach, sah Büppels Coach Moritz König den Spielverlauf anders: „Wir haben das Spiel klar kontrolliert und über weite Strecken bestimmt. Delmenhorst kam fast nur über Härte und Emotionen ins Spiel. Zwei unglückliche Aktionen – eine Ecke und ein eigener Fehler – entscheiden am Ende ein Spiel, das wir eigentlich komplett im Griff hatten.“
Für Delmenhorst bedeutet der Erfolg den Lohn harter Arbeit. „Wir haben jetzt als Aufsteiger vier Spiele in Folge nicht verloren und heute unsere ersten drei Punkte geholt – ausgerechnet gegen Büppel“, bilanzierte Prause stolz. „Das zeigt, was uns stark macht: eine brutale Gemeinschaft.“