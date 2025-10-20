Delmenhorst siegt nach zäher erster Halbzeit

TV Jahn Delmenhorst hat sich in der Frauen-Oberliga Niedersachsen West beim TuS Lutten mit 4:2 durchgesetzt. Trainer Daniel Prause sah eine durchwachsene erste Halbzeit, lobte jedoch die Reaktion seiner Mannschaft nach der Pause.

Der TV Jahn Delmenhorst bleibt in der Frauen-Oberliga Niedersachsen West weiter auf Erfolgskurs. Beim Tabellenschlusslicht TuS Lutten setzte sich das Team von Trainer Daniel Prause mit 4:2 (1:0) durch und feierte damit den zweiten Sieg in Folge.

Trotz der Schwierigkeiten gelang den Gästen der Führungstreffer: Über die linke Seite setzte sich Pia von Kosodowski stark durch und traf in der 30. Minute zur 1:0-Halbzeitführung. „Das Tor hat uns, glaube ich, ein bisschen Sicherheit und Klarheit gegeben“, erklärte Prause.

„Ja, wir gewinnen am Ende 4:2 – ich glaube, verdient, aber auch nicht ohne Probleme“, sagte Prause nach dem Abpfiff. „In der ersten Halbzeit sind wir nicht gut ins Spiel gekommen. Uns fehlte so ein bisschen der Zugriff, die Aggressivität, was uns eigentlich auszeichnet – dieses Gallige. Das haben wir nicht so richtig auf den Platz gekriegt.“ Lutten kam in dieser Phase zu mehreren gefährlichen Situationen, während Delmenhorst zurückhaltend agierte. „Das kenne ich eigentlich nicht von der Mannschaft, und so sollte es auch nicht vorkommen. Uns haben da ein paar Prozent gefehlt.“

Nach dem Seitenwechsel zeigte sich Delmenhorst deutlich verbessert. „Wir kamen viel giftiger, viel aggressiver, viel galliger aus der Halbzeit und hatten dann auch insgesamt besseren Zugriff aufs Spiel“, so der Trainer. Lutten glich zunächst durch Carina Bakenhus aus (53.), doch Julia Kastens brachte Delmenhorst wieder in Führung (66.). Nach dem erneuten Ausgleich durch Charlotte Varelmann (74.) bewies der TV Jahn Moral: Helin Balikci (79.) und Jonna Rüdebusch (84.) sorgten mit ihren Treffern für den verdienten 4:2-Endstand.

„Wir machen dann völlig verdient vier Tore, das muss man auch sagen“, betonte Prause. „Wir haben einen Elfmeter reingemacht, zwei schöne Tore durch Helin Balikci und Jonna Rüdebusch, die wir uns gut rausspielen. Den Grundstein haben wir, glaube ich, in der Halbzeit gelegt.“

Mit dem Sieg baute Delmenhorst seine Serie auf fünf ungeschlagene Spiele aus. „Die Gegentore sind doof, absolut vermeidbar, aber so etwas kann mal passieren“, räumte Prause ein. „Wichtig ist, dass wir das Spiel über 90 Minuten verdient gewinnen. Wir sind auf einem sehr guten Weg, holen im Moment völlig verdient unsere Punkte und bleiben der unangenehme Gegner, gegen den keiner spielen will.“

Für Lutten dagegen bleibt die Situation prekär: Mit nur drei Punkten aus neun Spielen steht das Team weiterhin auf dem vorletzten Tabellenplatz. Delmenhorst dagegen klettert mit dem Erfolg ins sichere Mittelfeld und bestätigt seine aufsteigende Form.